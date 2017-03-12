На пожаре в Тверской области сгорела 43-летняя женщина

Сообщение о пожаре в Селижаровском районе поступило в 07:28 12 марта в оперативную дежурную смену МЧС России по Тверской области.

Сообщение о пожаре в Селижаровском районе поступило в 07:28 12 марта в оперативную дежурную смену МЧС России по Тверской области.

В деревне Дубровки загорелся жилой дом. На место пожара выехали отделения пожарно-спасательных частей № 50 и № 49.

Огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка стен по всей площади. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тверской области, в сгоревшем доме было найдено тело женщины 1974 года рождения. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

В 08:55 была объявлена полная ликвидация пожара.