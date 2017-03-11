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В Тверской области экстренно эвакуированы жители разрушающегося дома

В Тверской области экстренно эвакуированы жители разрушающегося дома - ТИА
Фото группы «г.Зубцов ул.Декабристов 12/11»
11 Марта 2017 10:05
Автор: TIA

Фоторепортаж

Об этом в соцсетях сообщают сами жители злополучного дома 12/11 по ул. Декабристов. Из-за угрозы обрушения потолков и стен на головы, люди в срочном порядке покинули свое жилище. Для кого-то беда, а для кого-то способ нажиться. Как пишет местная жительница Татьяна Толстова, по дому уже «шныряют мародеры».

Люди публикуют в соцсетях фотографии – подтверждение того, что двухэтаэжка на ул. Декабристов в ужасающем состоянии. 

Фото группы «г.Зубцов ул.Декабристов 12/11»

О том, что двухэтажка в таком состоянии было известно еще в 2015 году. Согласно документам, еще тогда износ фундамента, стен и перегородок составил 80%.

И в тот же год 2015 Межведомственная комиссия, куда вошли чиновники, специалисты Роспотребнадзора, БТИ, госпожнадзора, ГЖИ,  признала дом непригодным для проживания. Но люди продолжали жить, пока двухэтажка не стала рушиться на глазах.

Напомним, о разрушающемся доме в Зубцове стало известно 5 марта, когда частично обрушилась стена. Тогда следователи по данному факту начали проводить проверку.

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Метки: обрушение стены в зубцове су ск по тверской области доследственная проверка су ск дом на ул. декабристов
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Комментарии (4)

  • Zorkiy 
    У нас на севере такое часто было. Не знал, что в Зубцове дома на вечной мерзлоте стоят...
    11.03.2017 10:39
    0 | 0

  • Leandr 
    На фото, где девушка, между кирпичами, похоже не раствор, а песок или глина - рыжего (оранжевого) цвета. Где-то читал, что цементный раствор схватывается больше ста лет, но он вроде бы не должен становиться оранжевым. Может дом построили на говне? На куриных желтках?
    11.03.2017 10:56
    0 | 0

    • Бегемот 
      в Твери больше половины таких домов,на известь клали
      11.03.2017 10:59
      0 | 0

  • TvereZ 
    на 3 фотке в ленте видна основная причина разрушения, расширяющая и углубляющая катастрофию )))
    11.03.2017 11:05
    0 | 0
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