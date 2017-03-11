В Тверской области экстренно эвакуированы жители разрушающегося дома

Об этом в соцсетях сообщают сами жители злополучного дома 12/11 по ул. Декабристов. Из-за угрозы обрушения потолков и стен на головы, люди в срочном порядке покинули свое жилище. Для кого-то беда, а для кого-то способ нажиться. Как пишет местная жительница Татьяна Толстова, по дому уже «шныряют мародеры».

Об этом в соцсетях сообщают сами жители злополучного дома 12/11 по ул. Декабристов. Из-за угрозы обрушения потолков и стен на головы, люди в срочном порядке покинули свое жилище. Для кого-то беда, а для кого-то способ нажиться. Как пишет местная жительница Татьяна Толстова, по дому уже «шныряют мародеры».

Люди публикуют в соцсетях фотографии – подтверждение того, что двухэтаэжка на ул. Декабристов в ужасающем состоянии.

Фото группы «г.Зубцов ул.Декабристов 12/11»

О том, что двухэтажка в таком состоянии было известно еще в 2015 году. Согласно документам, еще тогда износ фундамента, стен и перегородок составил 80%.

И в тот же год 2015 Межведомственная комиссия, куда вошли чиновники, специалисты Роспотребнадзора, БТИ, госпожнадзора, ГЖИ, признала дом непригодным для проживания. Но люди продолжали жить, пока двухэтажка не стала рушиться на глазах.

Напомним, о разрушающемся доме в Зубцове стало известно 5 марта, когда частично обрушилась стена. Тогда следователи по данному факту начали проводить проверку.