В Зубцове обрушилась стена жилого дома, проводится проверка

5 марта в следственный отдел СУ СК по Тверской области поступило сообщение о частичном обрушении стены двухэтажного жилого кирпичного дома, расположенного на улице Декабристов в городе Зубцов Тверской области. На место происшествия выехали сотрудники региональных СК, МЧС и МВД.

5 марта в следственный отдел СУ СК по Тверской области поступило сообщение о частичном обрушении стены двухэтажного жилого кирпичного дома, расположенного на улице Декабристов в городе Зубцов Тверской области. На место происшествия выехали сотрудники региональных СК, МЧС и МВД.

По факту происшествия Ржевским МСО СУ СК организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным пострадавших нет. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.