В Тверской области женщина дома родила двух малышей, а спустя сутки закопала их у себя в огороде

В Тверской области 37-летнюю женщину обвиняют в убийстве новорожденного ребенка, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ.

В Тверской области 37-летнюю женщину обвиняют в убийстве новорожденного ребенка, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ.

Следствие считает, что женщина забеременела и собиралась сделать аборт, но пропустила все возможные по закону сроки. Тогда она начала предпринимать различные меры к тому, чтобы вызвать роды. В итоге в декабре 2016 года у нее в домашних условиях начались роды, женщина родила двойняшек (мальчика и девочку), которых завернула в простыню и положила на пол в комнате, малыши без надлежащего ухода умерли. Через сутки обвиняемая закопала тела детей в огороде собственного дома. Когда следователями Следственного комитета и сотрудниками МВД стал выясняться вопрос о месте захоронения младенцев, женщина показывала им ложные места. Но тела младенцев удалось найти.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что один из младенцев родился мертвым, а второй – живым и жизнеспособным в случае своевременного оказания ему квалифицированной медицинской помощи. Женщина могла вызвать врачей, в течение 6 часов схваток у нее под рукой был мобильный телефон. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.