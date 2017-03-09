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В Тверской области женщина дома родила двух малышей, а спустя сутки закопала их у себя в огороде

09 Марта 2017 18:07
Автор: TIA

В Тверской области 37-летнюю женщину обвиняют в убийстве новорожденного ребенка, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ.

Следствие считает, что женщина забеременела и собиралась сделать аборт, но пропустила все возможные по закону сроки. Тогда она начала предпринимать различные меры к тому, чтобы вызвать роды. В итоге в декабре 2016 года у нее в домашних условиях начались роды, женщина родила двойняшек (мальчика и девочку), которых завернула в простыню и положила на пол в комнате, малыши без надлежащего ухода умерли. Через сутки обвиняемая закопала тела детей в огороде собственного дома. Когда следователями Следственного комитета и сотрудниками МВД стал выясняться вопрос о месте захоронения младенцев, женщина показывала им ложные места. Но тела младенцев удалось найти.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что один из младенцев родился мертвым, а второй – живым и жизнеспособным в случае своевременного оказания ему квалифицированной медицинской помощи. Женщина могла вызвать врачей, в течение 6 часов схваток у нее под рукой был мобильный телефон. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Метки: убийство новорожденных матерью мать убила новорожденных криминал в Тверской области
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Комментарии (1)

  • Net. 
    Зацементировать ВСЕ детородные органы...Тварь!
    09.03.2017 18:20
    0 | 3
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