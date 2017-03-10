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Тверской областной суд ждет великое переселение: стало известно, во что превратится здание бывшего универмага «Тверь»

Тверской областной суд ждет великое переселение: стало известно, во что превратится здание бывшего универмага «Тверь» - ТИА
10 Марта 2017 13:25
Автор: TIA

Наверное, случилось чудо!  Тверской областной суд на конкурсной основе ищет подрядчика, который возьмется за разработку проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт здания бывшего универмага "Тверь", находящегося по адресу: ул. Брагина,1. Конкурсная документация с подробным описанием размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Заявки на участие принимаются с 6 марта, а вскрытие конвертов состоится в конце месяца -  27 марта. Выигравшему конкурс предстоит огромный объем работ - уложиться придется до 10 ноября этого года. Впрочем, стоимость контракта приличная – 23 миллиона 570 тысяч рублей.

Здание бывшего универмага 1982 года постройки, общей площадью 16 858,5 кв. м.

Что будет внутри нового здания областного суда

Из технического задания следует, что в обновленном здании «Бастилии» будет порядка 13 залов судебных заседаний, в том числе 5  для рассмотрения уголовных дел с сопутствующими помещениями: совещательные комнаты, комната для свидетелей, для адвокатов и прокуроров, холл и помещение аппаратной.

Обязательное условие – разделение потоков посетителей суда, судей и работников аппарата, а также лиц, содержащихся под стражей, и конвоя.

На первом этаже здания будут помещения для отделов делопроизводства и судопроизводства по уголовным и гражданским делам; кабинеты начальников отделов, а также архивы,  помещение для хранения вещественных доказательств и приемная. Расположатся здесь судебные приставы и охрана.

Кроме того, для обеспечения прав несовершеннолетних, участвующих в уголовном или гражданском судопроизводстве в качестве подсудимых, потерпевших или свидетелей преступлений, в общественной зоне на первом этаже здания будут предусмотрены помещения для примирительных процедур с участием медиатора, а также медпункт.

Будут здесь три зала судебной коллегии по уголовным делам, в том числе один для закрытых слушаний,  а один для проведения заседаний с участием присяжных заседателей.

На пятом этаже здания разместятся офисы председателя суда, а именно кабинет, приемная, комната отдыха с санузлом, зал совещаний, кабинет помощника председателя суда. Также здесь будут три кабинета заместителей председателя, конференц-зал на 200-230 мест и помещения отделов: финансово-бухгалтерского; государственной службы и кадров; обобщения судебной практики, кодификации и систематизации законодательства; материально-технического обеспечения и кабинет администратора.

На втором, третьем и четвертым этажах оборудуют 8 залов судебных заседаний для рассмотрения гражданских и административных дел, зал заседаний Президиума суда, кабинеты судей с приемными, в которых предусматриваются рабочие места для секретарей и помощников судей; помещение серверов и АТС; помещение для копировально-множительной техники, помещения санитарно-технических узлов.

В подвальном этаже здания разместят комнаты для подсудимых и конвоя с отдельным входом, хозяйственные, складские помещения и гараж.

Также в проекте необходимо предусмотреть стационарный металлодетектор на входе, устройство мобильного архива, создание внутренней телефонной связи с использованием IP-аппаратов и подъемник для перемещения маломобильных групп.

Помимо здания порядок необходимо будет навести и на прилегающей территории: построить пандусы, отмостки, сделать ограждения и парковку.

Окна, двери, полы

Разработчик проектно-сметной документации должен учесть, что оконные и дверные проемы должны быть из ПВХ – профиля; витражи и наружные двери – алюминиевого профиля. Оконные проемы залов судебных заседаний, архивов, коридоров и лестничных клеток на путях следования подсудимых должны быть защищены металлическими решетками.

В самих залах судебных заседаний для рассмотрения уголовных дел будут смонтированы «клетки» для подсудимых, вместимостью от 3 до 6 человек. Кабины должны быть сделаны из алюминиевого профиля и защитного остекления высотой 220 см, ограждающие с четырех сторон.

В местах общего пользования предусмотрены плиточные полы, в залах заседаний – ламинат, а в кабинетах – паркет. В помещениях для подсудимых будет смонтирована система подогрева полов.

В огромном здании предусмотрят всё: вентиляцию, кондиционирование помещений, шумоизоляцию, виброзащиту, охранно-пожарную и тревожную сигнализацию, систему речевого оповещения о пожаре, систему пожаротушения и видеонаблюдение.

Напомним, ввод в эксплуатацию здания запланирован на 2018 год.

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Метки: тверской областной суд Бастилия универмаг тверь новое здание суда
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Комментарии (9)

  • Судья 
    С парковкой там проблем вообще не будет походу дела
    10.03.2017 13:28
    0 | 3

  • ЯэтоЯ 
    АЛЛИ УЙА. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СВЕРШИЛОСЬ!.
Будем оптимистами и понадеЯмся на исполнительность ремстрой отряда!
    Прикрепленные изображения:
    10.03.2017 13:33
    0 | 1

  • kudimov 
    Эскалаторы то хоть оставят? Раритет.
    10.03.2017 13:36
    0 | 2

    • Zlata Ognevich 
      их давно в цветмет сперли бывшие владельцы ))))
      10.03.2017 13:38
      0 | 4

  • BEKTOP 
    По-моему, в отношении судов cейчас гораздо актуальнее вопрос коренной реформы   и  тотальной люстрации , а не переездов в новые помещения.
    10.03.2017 13:59
    2 | 6

  • kudimov 
    Если стоимость проектной документации - 23 миллиона 570 тысяч рублей, то сколько же будет стоить сам ремонт?
    10.03.2017 14:04
    0 | 5

    • Leo-L 
      Миллион миллионов.
      10.03.2017 14:27
      0 | 1

  • SeregaTver 
    Лучше бы их сюда переселили, рядом Перемерки и Гагарина, с экономят на перевозке, в пробках меньше стоять, нет проблем с парковкой. А бастилию нужно реанимировать под развлекательный комплекс. И кому пришло в голову в центр Твери суд пристроить!
    Прикрепленные изображения:
    10.03.2017 14:28
    0 | 5

    • BEKTOP 
      Да ладно с ними с Перемерками и Гагарина. Зато теперь Цирк будет совсем рядом!
      10.03.2017 14:38
      0 | 4
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