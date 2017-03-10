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"Не украл, а нашёл", или Почему пропавший кошелек не повод для возбуждения уголовного дела

"Не украл, а нашёл", или Почему пропавший кошелек не повод для возбуждения уголовного дела - ТИА
10 Марта 2017 12:37
Автор: TIA

Видео

Действие происходит 22 февраля на кассе в одном из супермаркетов Твери. Пожилая женщина достаёт деньги из кошелька, кошелёк кладёт подмышку и расплачивается за свои покупки. Портмоне падает на пол, но пенсионерка этого не замечает. Зато упавший кошелёк прекрасно видит пара, ожидающая своей очереди на кассе. Мужчина с женщиной о чём-то перешёптываются, затем представительница прекрасного пола бежит посмотреть, нет ли кого поблизости в зале. Убедившись в отсутствии покупателей, возвращается на кассу, незаметно подбирает чужой кошелёк с пола и прячет его. Всё это действие запечатлела камера видеонаблюдения в магазине.

Обеспокоенная пропажей кошелька бабуля обратилась к охране за помощью в поисках и написала заявление в полицию. На следующий день мужчина как ни в чём не бывало пришёл за покупками снова, охранники остановили его, объяснили, что так делать нельзя и передали «высокоморального» покупателя в полицию. Казалось бы, вопрос с пропажей решён: охрана сработала на «отлично», «нашедшие» упавший бабушкин кошелёк найдены, дело оставалось лишь за возвращением потерянного владелице.

Но  не тут-то было. 3 марта из полиции пришёл отказ в возбуждении дела, потому что мужчина с женщиной кошелёк не украли, а нашли.

Одно непонятно: почему тогда мужчине, который обнаружил в терминале забытую банковскую карту и воспользовался ей по прямому назначению, впаяли статью 158 УК РФ «Кража» и подписку о невыезде? Он же тоже не крал карту, а просто нашёл. 

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Метки: украли кошелек тверская полиция охрана супермаркетов происшествие в супермаркете
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Комментарии (29)

  • Paul_Moriarty 
    В случае с картой все очень просто. Владелец карты может обратиться в банк с требованием возместить украденную сумму. Скорее всего, его требование будет удовлетворено. Раньше, позже, с разбирательствами, судами - не суть. Но банк не может остаться в убытке, значит нужен крайний. И он есть. Это тот, кто нашел забытую карту.
А здесь не банк, а какая-то бабуля. Разницу объяснять нужно?
Ну, и на картах есть надписи вроде "может быть использована только лицом, имя и подпись которого указаны на карте", "карта является собственностью банка, нашедшего просим вернуть" и т.д. А на кошельке бабули таких надписей наверное не было.
    10.03.2017 12:43
    2 | 7

    • Leo-L 
      У меня серьезные сомнения, что с банка можно высудить деньги, которые кто-то потратил с потерянной (оставленной) карты.
      10.03.2017 12:49
      0 | 7

      • Paul_Moriarty 
        А с украденной?
        10.03.2017 12:51
        0 | 0

        • Leo-L 
          "О том, что в случае утери карты (а еще хуже – кражи) нужно ее сразу заблокировать, знают, наверное, все. Но если вы этого не сделали, а деньги с карты украли, банк ничем помочь не сможет – ведь вина здесь полностью ваша. Единственная надежда – обратиться с заявлением в полицию."
Подробнее: http://credit-card.ru/articles/using-cards/ukrali-dengi.php
          10.03.2017 13:02
          0 | 4

          • Paul_Moriarty 
            Сразу - это через сколько? В часах, минутах, секундах. Если я картой редко пользуюсь и хватился пропажи только через неделю? Потери и кражи, они, как правило, происходят незаметно. Поэтому банки должны возвращать неправомерно списанные средства. А уж потом разбираться с укравшим карту или с продавцом, который принял оплату, не удостоверившись, что картой пользовался владелец.

Кстати, в европах есть помимо пинов, подписей другие способы подтверждения покупок. Например, оплачиваешь картой, деньги не списываются, и только после подтверждения операции по электронке или мобиле транзакция совершается. Наподобие двухфакторной авторизации при онлайн платежах.
            10.03.2017 13:17
            2 | 1

  • Добрая Мышь 
    ну если они его "нашли" - то должны были сообщить о находке как минимум охране. а вообще земля круглая, в итоге у них больше потом убудет
    10.03.2017 12:49
    0 | 10

    • Beqbmak 
      ГК РФ Статья 227. Находка
 
1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.
Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.
2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение.
4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи.
      10.03.2017 14:26
      0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Что тут обсуждать? Быдло (с)...
    10.03.2017 12:57
    0 | 8

  • hell 
    Мне вот повезло несколько лет назад... В Тележке на Комсомольском поняла на кассе, что кошелька нет, а там 35000... Ноженьки подкосились, но сказала себе:"Соберись, тряпка" и пошла к охране требовать просмотра киношки с камер. Охрана тут же достала из камеры хранения кошелек, спросила что в нем и, получив ответ, отдала мне мои кровные. Продавец с овощного отдела принесла им мою прелесть. Я ее поблагодарила конечно лично и не только на словах...
    10.03.2017 13:06
    0 | 6

    • kudimov 
      Хелли, какая рассеянность!)
Чем отблагодарили продавца овощного отдела?) Купили ей ананас?)
      10.03.2017 13:21
      0 | 2

      • hell 
        Вот все тебе скажи, да расскажи, любопытный ты наш...)
        10.03.2017 13:44
        0 | 2

  • Alx 
    Странная логика автора заметки. Если, допустим, я найду ключ от чей-то квартиры, то это будет находка. Даже если я сдам ключ в металлолом или еще как использую, то никто меня за кражу ключа не посадит. Однако, если с помощью этого ключа я открою квартиру и вынесу из нее телевизор, то меня посадят. Но опять же, не за кражу ключа, а за кражу телевизора. В данном случае карта выступает в роли ключа. И посадили не за кражу карты, а за кражу денег, совершенную с использованием этой карты. В случае с кошельком  же имеет место находка, регламентированная статьей 272 Гражданского кодекса. Уголовной ответственности по ней не предусмотрено.
    10.03.2017 13:25
    4 | 3

    • BEKTOP 
      Интересная точка зрения. Только ссылку поправьте: гражданский Кодекс РФ (ГК РФ)  Статья 272. Последствия утраты собственником недвижимости права пользования земельным участком. ??
      10.03.2017 14:27
      0 | 0

      • Alx 
        227 статья, конечно же.
        10.03.2017 16:07
        0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    мерзость
    10.03.2017 13:54
    0 | 3

  • Gorev 
    Странные действия полиции. Это 100% статья 158.1. 
Нашедшие обязаны были сдать данный кошелек охране или администрации магазина. По таким случаям есть судебная практика. А они его похитили явно осознавая свои деяния и готовясь к этому.
    10.03.2017 14:26
    0 | 2

    • bda76 
      Согласен на 100%.
Налицо все признаки состава преступления по краже (если сумма кошелька и его содержимого соответствующая).
А самый главный признак - известный подозреваемым собственник кошелька, что зафиксировано на видео.
      10.03.2017 14:41
      0 | 1

    • Beqbmak 
      да не статья это...это не УК а ГК разницу чуете....
      10.03.2017 14:42
      1 | 0

      • bda76 
        Вам известно, что такое "состав преступления" и "судебная практика"?
Если да, то, просьба, объяснить нам, имеющим юридическое образование, Вашу точку зрения. Спасибо!
        10.03.2017 14:51
        0 | 1

        • Beqbmak 
          где тут состав преступления?где тут действие предусмотренное уголовным кодексом?если кому то не нравится принятое процессуальное решение то вы можете обратится в прокуратуру.
          10.03.2017 15:16
          0 | 0

          • Gorev 
            При чем тут ГК? Это статья УК. Тогда по вашей логике стоит на улице машина, в нее можно просто сесть и поехать. А что? Я ее нашел!!!
            10.03.2017 15:55
            0 | 0

            • Alx 
              Если бы бабка специально положила кошелек на пол, и точно знала, куда его положила, то это была бы кража и статья УК. Тут же на видео четко видно, что кошелек был потерян, а значит уже ГК. По ГК кошелек обязаны были отдать бабке или охране магазина. Но ответственность, если не отдадут, законом не предусмотрена.
              10.03.2017 16:12
              0 | 0

          • bda76 
            Находкой это было в случае. если данные граждане обнаружили кошелек в лесу, а рядом никого.
Здесь принципиально два других обстоятельства:
собственник по видео гражданам был известен (но даже это необязательно);
имущество находилось на территории магазина. По умолчанию,на имущество, имеющее материальную ценность, находящееся на территории магазина и не принадлежащее данным гражданам, последние претендовать не могут. Даже, если выяснится, что это имущество принадлежит не магазину, а его кто-то потерял, граждане обязаны его отдать представителям магазина. Об этом говорит ГК.
Но так как собственник подозреваемым был известен (совершенно неважно специально она бросила, как приманку, или нет) и происходило это  в помещении, то находкой кошелек считать невозможно.
Состав преступления: объект - кошелек и находящиеся в нем мат.ценности;
субъект - два нехороших человека; субъективная сторона - корыстный умысел; объективная сторона - тайное хищение чужой собственности (то, что тайное доказывается видео), что хищение (сутки находилось у подозреваемых и при свидетелях было конфисковано у них), что чужая собственность (см. видео). Остается вопрос со стоимостью похищенного - самого кошелька и его содержимого.
Другой пример: Вы забрались в такси, а там на заднем сиденье кошелек. Присвоили - кража.
Вывод: печально, что часть наивных и доверчивых граждан, коих еще немало, почитав эту новость и отдельные комментарии к ней, посчитает, что данное деяние некриминально....Ну, так, немножко стыдно и все....
            10.03.2017 16:31
            0 | 0

  • Mishop 
    Кстати, при желании можно узреть пин, вводимый покупателями на терминале.  Следует принять к сведению. Так, на всякий случай
    10.03.2017 14:33
    0 | 1

  • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
    Либо с ментами договорились либо им просто лень работать. Если в кошеле было менее 1000, то это административная статья, более - уголовная
    10.03.2017 14:36
    0 | 2

  • Mike_V 
    Возможно, у бабули в кошелке денег то особо не было, может на возбуждение уг дела не хватило суммы?
    10.03.2017 14:40
    0 | 0

  • Vargas 
    Бабуля поставила социальный эксперимент.
    10.03.2017 14:55
    0 | 0

  • Gorev 
    Ментов тоже можно понять. Из-за 100 рублей напрягаться. Бумажек больше изведут.
    10.03.2017 15:57
    0 | 0

  • Бертран 
    Мой милицейский опыт говорит мне, что кошелек пустой. Когда в нем большая сумма с ним так не обращаются. И уж тем более пожилые женщины.
Глупость парочки не имеет границ, а если есть дети, то это будущие завсегдатаи тюрьмы- генетики подтвердят.
    10.03.2017 16:23
    0 | 0
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