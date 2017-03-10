"Не украл, а нашёл", или Почему пропавший кошелек не повод для возбуждения уголовного дела

Действие происходит 22 февраля на кассе в одном из супермаркетов Твери. Пожилая женщина достаёт деньги из кошелька, кошелёк кладёт подмышку и расплачивается за свои покупки. Портмоне падает на пол, но пенсионерка этого не замечает. Зато упавший кошелёк прекрасно видит пара, ожидающая своей очереди на кассе.

Действие происходит 22 февраля на кассе в одном из супермаркетов Твери. Пожилая женщина достаёт деньги из кошелька, кошелёк кладёт подмышку и расплачивается за свои покупки. Портмоне падает на пол, но пенсионерка этого не замечает. Зато упавший кошелёк прекрасно видит пара, ожидающая своей очереди на кассе. Мужчина с женщиной о чём-то перешёптываются, затем представительница прекрасного пола бежит посмотреть, нет ли кого поблизости в зале. Убедившись в отсутствии покупателей, возвращается на кассу, незаметно подбирает чужой кошелёк с пола и прячет его. Всё это действие запечатлела камера видеонаблюдения в магазине.

Обеспокоенная пропажей кошелька бабуля обратилась к охране за помощью в поисках и написала заявление в полицию. На следующий день мужчина как ни в чём не бывало пришёл за покупками снова, охранники остановили его, объяснили, что так делать нельзя и передали «высокоморального» покупателя в полицию. Казалось бы, вопрос с пропажей решён: охрана сработала на «отлично», «нашедшие» упавший бабушкин кошелёк найдены, дело оставалось лишь за возвращением потерянного владелице.

Но не тут-то было. 3 марта из полиции пришёл отказ в возбуждении дела, потому что мужчина с женщиной кошелёк не украли, а нашли.

Одно непонятно: почему тогда мужчине, который обнаружил в терминале забытую банковскую карту и воспользовался ей по прямому назначению, впаяли статью 158 УК РФ «Кража» и подписку о невыезде? Он же тоже не крал карту, а просто нашёл.