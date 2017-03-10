Забывчивый житель Тверской области лишился с банковской карты 75 000 рублей

26-летний житель Тверской области обратился в полицию и сообщил о том, что при покупке проездного билета на электричку, в спешке, в терминале оплаты он оставил свою банковскую карту. Впоследствии неизвестный воспользовался картой и оплатил товара на сумму более 75 тыс. рублей.

26-летний житель Тверской области обратился в полицию и сообщил о том, что при покупке проездного билета на электричку, в спешке, в терминале оплаты он оставил свою банковскую карту. Впоследствии неизвестный воспользовался картой и оплатил товара на сумму более 75 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы на Привокзальной площади задержали подозреваемого - 31-летнего уроженца Северо-Кавказского Федерального округа, временно проживающего в Зеленограде.

Как выяснило следствие, мужчина, обнаружив в терминале забытую кем-то банковскую карту, забрал ее себе. Он не стал обращаться в банк, зато неоднократно оплачивал покупки в точках общепита.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.