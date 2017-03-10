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Забывчивый житель Тверской области лишился с банковской карты 75 000 рублей

10 Марта 2017 09:52
Автор: TIA

26-летний житель Тверской области обратился в полицию и сообщил о том, что при покупке проездного билета на электричку, в спешке, в терминале оплаты он оставил свою банковскую карту. Впоследствии неизвестный воспользовался картой и оплатил товара на сумму более 75 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы на Привокзальной площади задержали подозреваемого - 31-летнего уроженца Северо-Кавказского Федерального округа, временно проживающего в Зеленограде.

Как выяснило следствие, мужчина, обнаружив в терминале забытую кем-то банковскую карту, забрал ее себе. Он не стал обращаться в банк, зато неоднократно оплачивал покупки в точках общепита.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по  ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

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Метки: банковская карта кража забыл банковскую карту в терминале
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Комментарии (4)

  • Net. 
    Странно, карта без пинкода и смс оповещений? Почему сразу не заблокировал? Как то не понятно...
    10.03.2017 10:08
    1 | 6

    • AlexR69 
      Точка обслуживания сама решает запрашивать у клиента pin или нет.
Если не запрашивает, то все риски по оспариванию покупки она принимает на себя.
Точка обслуживания может и, как правило, определяет лимит, когда pin у клиента не запрашивается. Это может быть и 100 рублей и 300 рублей, а на АЗС еще больше.

ps: ни на одной карте pin не хранится.
      10.03.2017 10:28
      1 | 0

  • Krikri 
    Это на 75 тысяч он нажрал?! Ну и аппетит... или всю диаспору накормил?
    10.03.2017 10:12
    0 | 5

  • Anacconda 
    Карта с wi-fi, достаточно прикоснуться ей к терминалу.
    10.03.2017 11:07
    0 | 0
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