"Легендарной" мусорной свалке в Кимрах пришёл конец

Мусорной свалке в Кимрах осталось жить недолго, по крайней мере, в том виде, что сейчас. Природоохранная прокуратура Тверской области намерена обратиться в суд с иском о приостановлении деятельности полигона. Причины тому две и обе весомые – свалка не включена в Государственный реестр объектов размещения отходов и находится на землях населённого пункта.

Мусорной свалке в Кимрах осталось жить недолго, по крайней мере, в том виде, что сейчас. Природоохранная прокуратура Тверской области намерена обратиться в суд с иском о приостановлении деятельности полигона. Причины тому две и обе весомые – свалка не включена в Государственный реестр объектов размещения отходов и находится на землях населённого пункта.

Свалка здесь образовалась ещё в 1960-х годах и сейчас представляет собой мусорные горы высотой в несколько этажей. Обслуживает «полигон» не только Кимрский район, но и подмосковные Талдом и Дубну за неимением у последних своих собственных полигонов ТБО.

Скандалы вокруг кимрской свалки не затихают уже несколько лет. То под Кимрами собирались строить мусоросжигающий завод, то мусор сжигали в трубе заброшенной котельной, то проводили бессмысленные опросы по поводу закрытия свалки. Однако выхлоп получился нулевой, старая свалка продолжает расти вверх и вширь.

Напомним, в конце 2016 года на сайте администрации города Кимры шло голосование по двум вопросам: первый касался запрета на ввоз мусора из Московской области, а второй – закрытия этого полигона в принципе. Большинство жителей проголосовали за прекращение приёма стороннего мусора и за закрытие полигона. Но ничего не случилось, а в телефонном разговоре один из сотрудников администрации вообще раздражённо бросил корреспонденту ТИА: «Да мы вообще не имеем права закрывать эту свалку».

Олег Леонов, директор ООО «Экоспецстрой», эксплуатирующего мусорку на правах аренды, считает, что все проведённые опросы – просто популистские решения:

- Чтобы свалка была внесена в Государственный реестр, нужно, чтобы администрация сделала телодвижения. Но по факту администрация не делает ничего, только мешает нам – проверяет, жалуется, проводит опросы населения, а альтернативы не предлагает. Я считаю, что опросы – это просто политический шаг. Куда мусор везти, их не волнует. Если свалку закроют, альтернативы никакой нет. Только везти мусор на тверской полигон, а это в 120 километрах отсюда. Тариф на вывоз и размещение мусора вырастет для кимряков в разы.

Свалку «Экоспецстрой» арендует с 2012 года. Мусор, как рассказывает Олег Леонов, захоранивают, трамбуют и засыпают песком. Каждый месяц сюда привозят около 25 тысяч кубов отходов. Учет мусора ведется визуально: каждую машину осматривают, фамилию водителя, объем мусора и время въезда на территорию мусорки записывают в журнал. Свалка рассчитана на 4-5 класс опасности отходов (самые безопасные). Как говорит директор, опасный мусор на свалку никто не привозит, потому что каждый квартал Роспотребнадзор проводит мониторинг воды, почвы и воздуха на территории мусорки:

- Пока во всем показатели укладываемся, - говорит директор.

В Тверскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило обращение о законности мусорной свалки в Кимрах от жителей. Павел Вершинский, помощник тверского межрайонного природоохранного прокурора, выехал сюда с проверкой 9 марта. Как он рассказал, проверка мусорки региональным Росприроднадзором была проведена в конце 2015 года:

- Ведомство выявило серьёзные нарушения: во-первых, свалка не внесена в Государственный реестр объектов размещения отходов в нарушение п. 7 ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления», во-вторых, она расположена на землях населённого пункта. На устранение нарушений дали год, однако требования, как мы видим, выполнены не были. По результатам сегодняшней проверки природоохранная прокуратура будет решать вопрос о принятии мер реагирования, в том числе, гражданско-правового характера.

За этими расплывчатыми формулировками следует, что прокуратура обратится с иском о закрытии свалки в суд. Учитывая, что лихославльская мусорка была закрыта спустя полтора года после обращения природоохранного прокурора, а 2017-й год объявлен годом экологии в России, будущее кимрской помойки вполне себе предсказуемо.