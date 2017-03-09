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Медвежонок Мансур, живущий на аэродроме в Тверской области, вышел из спячки

Медвежонок Мансур, живущий на аэродроме в Тверской области, вышел из спячки - ТИА
09 Марта 2017 13:48
Автор: TIA

Видео

Трогательное видео опубликовано на личной страничке Мансура в соцсетях. Когда на улице потеплело, в первые мартовские дни из спячки вышел очаровательный медвежонок, о чем тут же оповестил своих поклонников.

Его "родитель" Андрей Иванов написал: «Друзья! Вы спрашивали, как Мансур отреагирует на папу, когда проснётся. Думаю, этим видео все сказано - чистая любовь».

Кураторы косолапого переживают – не рановато ли мишка проснулся, в связи с чем за консультациями обратились к специалистам: «Он проснулся и вышел первый раз на улицу, попил и немного поел. Может быть он уснёт! Сейчас он опять ушёл спать.

Ситуация нестандартная, поэтому мы продолжаем наблюдение и консультируемся с ветеринарами московского зоопарка!»

Приехать в гости к Мансуру пока нельзя. Как только медвежонок и его «папа» будут готовы к посетителям, они обязательно об этом сообщат в соцсетях.

Медвежонок по кличке Мансур с аэродрома в Тверской области стал настоящей знаменитостью. О нем ТИА неоднократно писало и о его жизни на аэродроме делало большой фото и видеорепортажи.

Автор фото и видео Андрей Иванов.

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Метки: мансур медвежонок мансур аэродром орловка новости тверской области осиротевший медвежонок
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Комментарии (5)

  • Net. 
    Очень трогательно! Спасибо добрым людям за то что они есть!
    09.03.2017 14:30
    0 | 6

    • peshehod 
      Да-да, вот этого зверюгу и надобно поместить в самую трогательную номинацию. И билеты в цирк потом выдать)
      09.03.2017 15:23
      0 | 1

    • Bonch 
       
Net,  + 100500!!!
      09.03.2017 17:48
      0 | 1

      • Net. 
        Спасибо!
        09.03.2017 18:10
        0 | 0

  • ЯэтоЯ 
    ХОРОШИЙ ПЕСТУН. Лишь бы не нашелся браконьер - любитель (как во Франции с носорогом) http://ru.euronews.com/2017/03/07/poachers-kill-rhino-in-french-zoo........ УДАЧИ МИХАЛЫЧУ И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЯМ!!!!!!!!!!!!!!!!
    09.03.2017 15:41
    0 | 2
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