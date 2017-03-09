Медвежонок Мансур, живущий на аэродроме в Тверской области, вышел из спячки

Трогательное видео опубликовано на личной страничке Мансура в соцсетях. Когда на улице потеплело, в первые мартовские дни из спячки вышел очаровательный медвежонок, о чем тут же оповестил своих поклонников.

Трогательное видео опубликовано на личной страничке Мансура в соцсетях. Когда на улице потеплело, в первые мартовские дни из спячки вышел очаровательный медвежонок, о чем тут же оповестил своих поклонников.

Его "родитель" Андрей Иванов написал: «Друзья! Вы спрашивали, как Мансур отреагирует на папу, когда проснётся. Думаю, этим видео все сказано - чистая любовь».

Кураторы косолапого переживают – не рановато ли мишка проснулся, в связи с чем за консультациями обратились к специалистам: «Он проснулся и вышел первый раз на улицу, попил и немного поел. Может быть он уснёт! Сейчас он опять ушёл спать.

Ситуация нестандартная, поэтому мы продолжаем наблюдение и консультируемся с ветеринарами московского зоопарка!»

Приехать в гости к Мансуру пока нельзя. Как только медвежонок и его «папа» будут готовы к посетителям, они обязательно об этом сообщат в соцсетях.

Медвежонок по кличке Мансур с аэродрома в Тверской области стал настоящей знаменитостью. О нем ТИА неоднократно писало и о его жизни на аэродроме делало большой фото и видеорепортажи.

Автор фото и видео Андрей Иванов.