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ЧП в Вышнем Волочке: частично обрушилась кровля Торговых рядов – памятника федерального значения

ЧП в Вышнем Волочке: частично обрушилась кровля Торговых рядов – памятника федерального значения - ТИА
Автор фото «Pro Вышний Волочек»
01 Марта 2017 21:26
Автор: TIA

Фоторепортаж

ЧП произошло днем 1 марта в центре Вышнего Волочка. Частично обрушилась кровля первых торговых рядов, которые являются памятником архитектуры.  Как сообщается в группе «Pro Вышний Волочек», «торговые ряды в Вышнем Волочке - один из самых больших комплексов торговых рядов в России. Несмотря на обветшалое состояние, здания являются украшением центра города и важным памятником архитектуры. Комплекс состоит из двух симметричных корпусов: первый построен в 1837, а второй в 1852. Здесь проводились ярмарки, на которых можно было приобрести заморские товары у местных купцов».

В связи со случившимся, забили тревогу и краеведы. На своей страничке в соцсетях они написали:  «Срочно!!! Вышний Волочек, Гостиный двор, Северный корпус XVIII в. Памятник федерального значения. Сегодня 1 марта 2017 г. обрушилась кровля над средней секцией западного крыла. Без комментариев!!!»

В торговых рядах города размещены небольшие магазинчики и кафе. Как сообщают очевидцы, только чудом никто не пострадал.

Автор фото «Pro Вышний Волочек»

Автор фото «Краеведение в Вышнем Волочке»

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Метки: обрушение кровли обрушение торговых рядов торговые ряды в вышнем волочке вышний волочёк торговые ряды
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Комментарии (16)

  • Tamplier 
    Так! А что с рейтингом!? Растет?!
    01.03.2017 21:40
    0 | 3

  • Net. 
    А  как же охрана памятников архитектуры!!!? Или всё денег нет, етить их мать! Порастырили паразиты!?
    01.03.2017 21:45
    0 | 2

  • dsmile 
    Рейтинг растет. Страна телезрителей в восторге - Пиндосия и гейропа разрушаются. У хохлов вообще ппц. В Волочке все в порядке)
    01.03.2017 21:45
    0 | 4

  • Dobry кrtek 
    Прогнозирую..."В Торговых рядах будет проведен капитальный ремонт и восстановлен торговый процесс после того, как мы оценим последствия обрушения, который произошел в здании, - сказал Игорь Руденя..."
    01.03.2017 21:45
    0 | 4

  • Uylo_Yobannen 
    А чегой-то оно? Вроде, снеговой нагрузки особо и не было. Время пришло?
    01.03.2017 21:47
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Нет, "короеды" постарались) Из местного отделения ЕдРа.
      01.03.2017 21:51
      0 | 4

    • uabumoderoff 
      Конечно.Вечного ничего нет.
      01.03.2017 21:57
      0 | 1

    • USSR 
      Достаточно было мимо разок проехать, чтобы понять, что другого исхода там быть не могло! В Волочке вообще всё так. На Казанском проспекте рядом с этими рядами ТЦ строят, снося исторические здания (ТИА кстати об этом писали). В Путевом дворце коих осталось то всего четыре вроде ( за церквухой, что на фото) разместили школу и сад в жутко убогом состоянии. Хортон не даст соврать. 
Развиваем туризм мля!!!
      01.03.2017 22:36
      0 | 2

      • horton 
        (((
        Прикрепленные изображения:
        01.03.2017 23:24
        0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Ага. Колизей вон до чего довели...А ведь Рим не какой-то Вышний Волочёк.) Везде разруха...
    Прикрепленные изображения:
    01.03.2017 22:02
    0 | 4

  • kudimov 
    Хортон, что же не уберегли памятник?  Говорил же Вам 100 раз, не надо бегать по крышам по ночам! ))
    01.03.2017 22:02
    0 | 3

    • horton 
      Кудимов, почему-то мне вспомнилось:
"	
— …и сорвал торжественное открытие дворца бракосочетаний. Затем на развалинах часовни…
— Простите, часовню тоже я… развалил?
— Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке." )

PS. Кстати, всегда с опаской заходила в те магазинчики... Ветхость ощущалась и снаружи и внутри... Даже не вспомню, когда и заходила туда последний раз... Года три назад, не меньше...
      01.03.2017 22:07
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Смех смехом, но всё это очень печально. Теряет земля тверская своё прошлое. В Торжке ведь гостиницы Пожарского уже нет, а знала её вся страна когда-то. Если не весь мир.
"На досуге отобедай у Пожарского в Торжке..."
        01.03.2017 22:14
        0 | 3

  • Бертран 
    Время неумолимо, господа, оно рушит гранитные замки и заносит песком города.. Вышнему Волочку придется немного подождать- областной центр важнее- да и высокие гости кроме Васильева в Волочек не ездят. М-11 опять же..
    01.03.2017 22:23
    6 | 0

  • jazz-y 
    Судя по внешнему виду - ничего не предвещало...
    01.03.2017 22:43
    0 | 3

  • bublik 
    Речной на очереди?
    01.03.2017 22:45
    0 | 1
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