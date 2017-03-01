ЧП в Вышнем Волочке: частично обрушилась кровля Торговых рядов – памятника федерального значения

ЧП произошло днем 1 марта в центре Вышнего Волочка. Частично обрушилась кровля первых торговых рядов, которые являются памятником архитектуры. Также это один из самых больших комплексов торговых рядов в России.

ЧП произошло днем 1 марта в центре Вышнего Волочка. Частично обрушилась кровля первых торговых рядов, которые являются памятником архитектуры. Как сообщается в группе «Pro Вышний Волочек», «торговые ряды в Вышнем Волочке - один из самых больших комплексов торговых рядов в России. Несмотря на обветшалое состояние, здания являются украшением центра города и важным памятником архитектуры. Комплекс состоит из двух симметричных корпусов: первый построен в 1837, а второй в 1852. Здесь проводились ярмарки, на которых можно было приобрести заморские товары у местных купцов».

В связи со случившимся, забили тревогу и краеведы. На своей страничке в соцсетях они написали: «Срочно!!! Вышний Волочек, Гостиный двор, Северный корпус XVIII в. Памятник федерального значения. Сегодня 1 марта 2017 г. обрушилась кровля над средней секцией западного крыла. Без комментариев!!!»

В торговых рядах города размещены небольшие магазинчики и кафе. Как сообщают очевидцы, только чудом никто не пострадал.

Автор фото «Pro Вышний Волочек»

Автор фото «Краеведение в Вышнем Волочке»