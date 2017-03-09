СУ СК проводит проверку по факту гибели женщины-инвалида на пожаре

СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку по факту гибели пожилой женщины на пожаре в Фировском районе. Напомним, 7 марта в частном одноэтажном деревянном доме, расположенном в деревне Стан Фировского района, произошло возгорание. Дом полностью уничтожен огнем, в ходе тушения обнаружено тело местной жительницы 1929 года рождения, которая была инвалидом.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, в результате которых имел место факт пожара. Назначены исследования: судебно-медицинская экспертиза тела погибшей и иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии (2)
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popov92popow
09.03.2017 00:19
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