tvernews.ru
09 марта Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

СУ СК проводит проверку по факту гибели женщины-инвалида на пожаре

08 Марта 2017 21:00
Автор: TIA

СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку по факту гибели пожилой женщины на пожаре в Фировском районе. Напомним, 7 марта в частном одноэтажном деревянном доме, расположенном в деревне Стан Фировского района, произошло возгорание. Дом полностью уничтожен огнем, в ходе тушения обнаружено тело местной жительницы 1929 года рождения, которая была инвалидом. 

Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, в результате которых имел место факт пожара. Назначены исследования: судебно-медицинская экспертиза тела погибшей и иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: доследственная проверка су ск женщина погибла на пожаре су ск по тверской области
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • allmaslova 
    вы в курсe, что бoльшинство продуктoв питания зaражeны пaразитами и бaктeриями?! Эта заразa накaпливаeтся в нашем организмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк). Но этому есть спaсение, теперь мoжно очистить организм и oздоровиться, у меня после oчистки исчезли круги под глaзaми, бoли в голове и в суставaх, ушла хрoническая усталость и улучшился аппeтит я стала высыпаться и в oбщeм я стaла выглядeть моложe и здорoвeе. Вот статья Минздрaва-- http://u-rl.ru/65227
    09.03.2017 00:17
    0 | 0

  • popov92popow 
    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
    09.03.2017 00:19
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Радуга в марте

2017-03-04 21:12
163

Поздравление с 8 марта

2017-03-07 12:38
123

А ну-ка, девушки!

2017-03-08 12:23
114

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
101

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
88

В Ольгинском монастыре произошел страшный пожар, монахини просят помощи

2017-03-06 10:33
79

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
54

В Твери устроили облаву на маршрутки №8

2017-03-03 16:08
46

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100