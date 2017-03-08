В Тверской области на пожаре погибла 88-летняя женщина

7 марта В 08:30 в ГУ МЧС по Тверской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Стан Фировского района. На место выехали отделения ПСЧ №№ 56, 74, МПК «Трестино» и ДПК «Дубровка».

7 марта В 08:30 в ГУ МЧС по Тверской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Стан Фировского района. На место выехали отделения ПСЧ №№ 56, 74, МПК «Трестино» и ДПК «Дубровка».

Пожар удалось ликвидировать в 12:30, огонь полностью уничтожил строение 1970 года постройки. При разборе места происшествия было обнаружено тело пожилой женщины 1929 г.р., матери хозяйки дома. Предположительная причина пожара – неисправность отопительной печи.