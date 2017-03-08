tvernews.ru
08 марта Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области на пожаре погибла 88-летняя женщина

08 Марта 2017 17:43
Автор: TIA

7 марта В 08:30 в ГУ МЧС по Тверской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Стан Фировского района. На место выехали отделения ПСЧ №№ 56, 74, МПК «Трестино» и ДПК «Дубровка». 

Пожар удалось ликвидировать в 12:30, огонь полностью уничтожил строение 1970 года постройки. При разборе места происшествия было обнаружено тело пожилой женщины 1929 г.р., матери хозяйки дома. Предположительная причина пожара – неисправность отопительной печи. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: на пожаре погибла женщина пожар в тверской области гу мчс по тверской области
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Радуга в марте

2017-03-04 21:12
163

Поздравление с 8 марта

2017-03-07 12:38
122

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
101

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
88

В Ольгинском монастыре произошел страшный пожар, монахини просят помощи

2017-03-06 10:33
79

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
54

А ну-ка, девушки!

2017-03-08 12:23
50

В Твери устроили облаву на маршрутки №8

2017-03-03 16:08
46

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100