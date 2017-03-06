В свинарниках в Тверской области фасовали чёрную икру для элитных московских супермаркетов

В свинарниках в Тверской области фасовали икру для элитных московских супермаркетов, сообщает Life. Под видом дорогого деликатеса марки "Золото Каспия" богатым покупателям подсовывали китайский продукт сомнительного происхождения. Розничная цена икры в магазинах достигала 80 тысяч рублей за килограмм.

В свинарниках в Тверской области фасовали икру для элитных московских супермаркетов, сообщает Life. Под видом дорогого деликатеса марки "Золото Каспия" богатым покупателям подсовывали китайский продукт сомнительного происхождения. Розничная цена икры в магазинах достигала 80 тысяч рублей за килограмм.

Проверки показали, что икра не соответствует требованиям по микробиологии и может быть опасной для жизни и здоровья человека. Перефасовывали продукт в бывших свинарниках, переоборудованных для рыбоводства. На месте оперативники изъяли тонну сомнительной икры.

Возбуждено административное дело, Ржевский рыбоводный комплекс привлекли к штрафу в размере 150 000 рублей с конфискацией арестованной продукции.