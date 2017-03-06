tvernews.ru
06 марта Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В свинарниках в Тверской области фасовали чёрную икру для элитных московских супермаркетов

В свинарниках в Тверской области фасовали чёрную икру для элитных московских супермаркетов - ТИА
06 Марта 2017 13:16
Автор: TIA

В свинарниках в Тверской области фасовали икру для элитных московских супермаркетов, сообщает Life. Под видом дорогого деликатеса марки "Золото Каспия" богатым покупателям подсовывали китайский продукт сомнительного происхождения. Розничная цена икры в магазинах достигала 80 тысяч рублей за килограмм.

Проверки показали, что икра не соответствует требованиям по микробиологии и может быть опасной для жизни и здоровья человека. Перефасовывали продукт в бывших свинарниках, переоборудованных для рыбоводства. На месте оперативники изъяли тонну сомнительной икры.

Возбуждено административное дело, Ржевский рыбоводный комплекс привлекли к штрафу в размере 150 000 рублей с конфискацией арестованной продукции.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: чёрная икра в тверской области ржевский рыбоводческий комплекс поддельная икра
Смотрите также:
Комментарии (13)

  • Mitrij 
    От, а говорят, что плохо живем.
    06.03.2017 13:31
    0 | 5

  • Whois 
    Да ладно, для Москвы можно.
    06.03.2017 13:38
    0 | 7

  • Жанна (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/117891578739017/) 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
    06.03.2017 13:47
    0 | 0

    • kudimov 
      Впервые рекламщица Жанна в тему написала)))
      06.03.2017 13:51
      0 | 3

  • Net. 
    Это ж сколько надо рыбы перевести, что б столько икры добыть?! А потом ещё и изгадить! Ничего нормально сделать не могут!
    06.03.2017 13:47
    0 | 2

  • bae99 
    Молодцы китайцы. 
Все делают от патронов до кондомов...

А мы только Тверь-сити можем нарисовать...
    06.03.2017 13:50
    0 | 4

    • Alx 
      Икру изъяли на осетровой ферме, вообще то. Думаю, что и своя икра там тоже производится.
      06.03.2017 14:07
      0 | 0

  • Olga_O 
    Штраф 150 000 р. - т.е. всего 2 кг икры.
    06.03.2017 14:06
    0 | 4

  • Proletary 
    Это римейк бессмертного творения Каганова?
"Скандал разразился в минувшую среду, когда икра наконец появилась в буфете Государственной Думы России, и депутаты, в отличие от рядовых россиян, прекрасно разбирающиеся в деликатесах, выявили подделку по необычному привкусу. Поначалу скандал пытались замять и лишь вчера на открытом брифинге в Мэрии Москвы открыто прозвучало заявление председателя комиссии санитарной сертификации и торговли при Управлении внутренних дел Москвы В.К.Голызина:
"Экспертиза, проведенная в Институте пищевой гигиены имени С.П.Боткина при А России, показала следующее: содержимое банки представляет собой икру китайской камышовой жабы, пропитанную фторанилиновым оранжевым красителем; икра заражена личинками schistosoma jaрonicum, вызывающими опасное заболевание шистосоматоз."
    06.03.2017 14:06
    0 | 5

  • ilich 
    Это не тот ли свинарник по производству рыбных консервов, на который в прошлом году потрачены 550 млн. кредита Россельхозбанка под гарантии Рудени, т.е. Тверской области?

"Соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта в Ржевском районе  было подписано между правительством Тверской области и ООО «Палитра вкуса» 6 июня 2016 года. Свои подписи под документом поставили и.о. губернатора Игорь Руденя и генеральный директор компании Андрей Петровский."
    Прикрепленные изображения:
    06.03.2017 14:07
    0 | 7

    • Alx 
      Нет. Эти давно работают, можете погуглить Ржевский рыбоводный комплекс.
      06.03.2017 14:16
      0 | 0

  • uabumoderoff 
    Китайцы куриные яйца подделывают,а икра для них плевое дело.
    06.03.2017 14:22
    0 | 1

  • RVS 
    Дык к празднику отжали на закусь,не только ж москвичам черенькую лопать
    06.03.2017 14:23
    0 | 3
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Радуга в марте

2017-03-04 21:12
161

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
101

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
87

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
58

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
54

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

В Твери устроили облаву на маршрутки №8

2017-03-03 16:08
46

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100