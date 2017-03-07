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В Тверской области будут судить женщину, которая грабила пенсионеров

07 Марта 2017 12:46
Автор: TIA

Бежецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы поселка Редкино Конаковского района по статье "Кража", совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину.

Обвиняемая по делу уроженка Мордовии 1967 года рождения, ранее неоднократно была судима за совершение аналогичных преступлений, она освободилась из мест лишения свободы условно-досрочно 8 августа 2016 года

Доказано 2 эпизода преступной деятельности обвиняемой, женщина представлялась социальным  работником и под предлогом предстоящей денежной реформы грабила пенсионеров.

29 ноября в поселке городского типа Новозавидовский Конаковского района Тверской области обвиняемая зашла в дом 82-летнего местного жителя и предложила переписать номера имеющихся у него денежных купюр. Когда потерпевший достал деньги, она увидела, где мужчина их прячет. Тогда женщина предложила ему помочь получить продукты питания, которую "якобы" выдают на улице из автомобиля. Во время отсутствия хозяина дома похитила 135 000 рублей и скрылась с места преступления.

В Бежецке 9 января 2016 года без стука открыв входную дверь, 49-летняя обвиняемая незаконно зашла в дом к пожилому мужчине, 1940 года рождения, где введенный в заблуждение потерпевший, предоставил все имеющиеся у него деньги. После этого похитила 89 700 рублей и вышла из дома.

Потерпевший, обнаружив хищение денег, выбежал на улицу, бежал за воровкой и кричал, требуя вернуть деньги.

Уголовное дело направлено в Бежецкий городской суд для рассмотрения по существу.

 

 

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Метки: ограбление пенсионеров тверская область суд
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