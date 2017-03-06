Победителем конкурса «Лучшая народная новость» стал ВасьВасич

Победителем конкурса «Лучшая народная новость» за прошедшую неделю ( 27 февраля - 5 марта) стал читатель ТИА ВасьВасич и его заметка «Разборки на кольце в «Южном».

Победителем конкурса «Лучшая народная новость» за прошедшую неделю ( 27 февраля - 5 марта) стал читатель ТИА ВасьВасич и его заметка «Разборки на кольце в «Южном».

Напомним, победителя выбирают читатели, оценивая новость «плюсом» или «минусом». Та новость, которая набирает больше всего положительных голосов (за вычетом минусов), становится лучшей. ВасьВасич получил 22 плюса и только 2 минуса, и стал победителем. Ждем его в редакции, чтобы вручить пригласительный на двоих на «Испанское Фламенко-Шоу», которое пройдет в ДК «Металлист» 11 марта в 19.00