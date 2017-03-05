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Тигров, по воле тверичанина застрявших в кювете под Оренбургом, переправили в Уфу

Тигров, по воле тверичанина застрявших в кювете под Оренбургом, переправили в Уфу - ТИА
05 Марта 2017 19:42
Автор: TIA

4 февраля сотрудники полиции, МЧС и другие экстренные службы отправили тигров, пострадавших в ДТП в Оренбургской области, в Уфу, сообщает пресс-служба оренбургского УМВД.

Напомним, на трассе Москва – Челябинск возле села Северное Оренбургской области в кювет съехала фура с пятью тиграми редкой породы, которых перевозили из города Волгограда в цирк города Уфы. Как выянилось, с грузовиком шел автомобиль сопровождения с кормом, но он, как и водитель фуры, к моменту прибытия полиции исчез. Как сообщает «Взгляд», водитель – житель Тверской области. 

Животные оказались напуганы, но в ДТП не пострадали. На место происшествия из Уфы прибыл дрессировщик. Автомобиль с тиграми спустили ниже обочины и выставили по направлению движения. После этого дорожные службы расчистили проезд к нему, а затем с помощью тракторов грузовик вытянули на трассу. Животных с помощью спецтехники переместили в другой грузовой автомобиль и в сопровождении сотрудников ДПС отправили в Уфу.

Полиция всё ещё ищет водителя фуры и машину спецсопровождения.

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Метки: тверской водитель бросил тигров фура с тиграми дтп в оренбургской области
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Комментарии (4)

  • MarIvanna 
    Ну, не "по воле", по вине.
Прошу прощения, не удержалась.
    05.03.2017 21:38
    0 | 1

  • horton 
    Дрессировщик - весельчак просто: фотографируйте, кто хочет... можете пальцы засунуть...)
    05.03.2017 22:22
    0 | 0

    • MarIvanna 
      Не судите строго, horton. Они зарабатывают деньги. Чтобы прокормить себя и животных(
      05.03.2017 22:29
      0 | 0

  • muzafiona 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
    05.03.2017 22:26
    0 | 0
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