Тигров, по воле тверичанина застрявших в кювете под Оренбургом, переправили в Уфу

4 февраля сотрудники полиции, МЧС и другие экстренные службы отправили тигров, пострадавших в ДТП в Оренбургской области, в Уфу, сообщает пресс-служба оренбургского УМВД. Напомним, водителем фуры с тиграми был житель Тверской области, его ищет полиция.

4 февраля сотрудники полиции, МЧС и другие экстренные службы отправили тигров, пострадавших в ДТП в Оренбургской области, в Уфу, сообщает пресс-служба оренбургского УМВД.

Напомним, на трассе Москва – Челябинск возле села Северное Оренбургской области в кювет съехала фура с пятью тиграми редкой породы, которых перевозили из города Волгограда в цирк города Уфы. Как выянилось, с грузовиком шел автомобиль сопровождения с кормом, но он, как и водитель фуры, к моменту прибытия полиции исчез. Как сообщает «Взгляд», водитель – житель Тверской области.

Животные оказались напуганы, но в ДТП не пострадали. На место происшествия из Уфы прибыл дрессировщик. Автомобиль с тиграми спустили ниже обочины и выставили по направлению движения. После этого дорожные службы расчистили проезд к нему, а затем с помощью тракторов грузовик вытянули на трассу. Животных с помощью спецтехники переместили в другой грузовой автомобиль и в сопровождении сотрудников ДПС отправили в Уфу.

Полиция всё ещё ищет водителя фуры и машину спецсопровождения.