В Оренбургской области тверской водитель бросил фуру с редкими тиграми

В дежурную часть полиции города Бугуруслана Оренбургской области поступило сообщение том, что на трассе Москва – Челябинск, возле села Северное находится грузовой автомобиль, съехавший в кювет. Звонивший пояснил, что он сдал автомобиль , который оборудован системой ГЛОНАСС, в аренду. На протяжении нескольких часов автомобиль находится без движения. Мужчина рассказал, что в автомобиле находятся тигры редкой породы.

В дежурную часть полиции города Бугуруслана Оренбургской области поступило сообщение том, что на трассе Москва – Челябинск, возле села Северное находится грузовой автомобиль, съехавший в кювет. Звонивший пояснил, что он сдал автомобиль , который оборудован системой ГЛОНАСС, в аренду. На протяжении нескольких часов автомобиль находится без движения. Мужчина рассказал, что в автомобиле находятся тигры редкой породы. Их перевозили из города Волгограда в цирк города Уфы. С фурой шел автомобиль сопровождения с кормом.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Машина находилась недалеко от автодороги. Водителя на месте не было, как и автомобиля сопровождения. Из кузова фуры доносилось рычание. На место происшествия из города Уфы прибыл дрессировщик. Полиция вскрыла фуру, внутри находились клетки с пятью тиграми. Животные были напуганы, но в ДТП не пострадали.

Полиция ищет водителя и машину спецсопровождения. Сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. Как сообщает «Взгляд», водитель – житель Тверской области. Фото, видео УМВД по Оренбургской области