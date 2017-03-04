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В Оренбургской области тверской водитель бросил фуру с редкими тиграми

В Оренбургской области тверской водитель бросил фуру с редкими тиграми - ТИА
04 Марта 2017 13:22
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

В дежурную часть полиции города Бугуруслана Оренбургской области поступило сообщение том, что на трассе Москва – Челябинск, возле села Северное находится грузовой автомобиль, съехавший в кювет. Звонивший пояснил, что он  сдал автомобиль , который оборудован системой ГЛОНАСС, в аренду. На протяжении нескольких часов автомобиль находится без движения. Мужчина рассказал, что в автомобиле находятся тигры редкой породы. Их перевозили из города Волгограда в цирк города Уфы. С фурой шел автомобиль сопровождения с кормом.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Машина находилась недалеко от автодороги. Водителя на месте не было,  как и автомобиля сопровождения. Из кузова фуры доносилось рычание. На место происшествия из города Уфы прибыл дрессировщик. Полиция вскрыла фуру, внутри находились  клетки с пятью тиграми. Животные были напуганы, но в ДТП не пострадали.
Полиция ищет водителя и машину спецсопровождения. Сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.  Как сообщает «Взгляд», водитель – житель Тверской области. Фото, видео УМВД по Оренбургской области

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Метки: тигры фура с тиграми тверской водитель бросил тигров Оренбургская область
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Комментарии (2)

  • Net. 
    Бедняжки! Заложники человеческой бесчеловечности и безответственности. То Турцию закрыли и в Тверском цирке несколько недель белые тигры питались ! 1 окорочком в день!  "Мы в ответе за тех кого приручили." А иначе грош нам цена...
    04.03.2017 13:37
    0 | 0

  • jazz-y 
    Дрессировщик открыл клетки, радостно обнялся с тиграми и они дружным строем проследовали в лучах заката в сторону Уфы?
    04.03.2017 13:37
    0 | 0
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