Жильцы обрушившегося дома в Зубцове получат временное жильё

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил обеспечить жильем всех оставшихся без крова из-за частичного обрушения стены дома в Зубцове, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Напомним, 5 марта произошло частичное обрушение стены дома по улице Декабристов, 12.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил обеспечить жильем всех оставшихся без крова из-за частичного обрушения стены дома в Зубцове, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Напомним, 5 марта произошло частичное обрушение стены дома по улице Декабристов, 12.

Двухэтажный кирпичный дом, в котором произошло частичное обрушение стены, построен в 1963 году. В доме зарегистрированы 38 человек, фактически в восьми квартирах проживали 23 человека, из них девять детей. В результате обрушения жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте работают специалисты Управления МЧС по Тверской области, Следственного комитета, МВД, представители администрации Зубцова, Зубцовского района.



Временным жильем будут обеспечены все, кто в нем нуждается, также будет рассмотрен вопрос предоставления постоянного жилья гражданам, проживающим в доме по улице Декабристов, 12. Министерствам социальной защиты, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области поручено оказать жителям дома всю необходимую помощь.