6 марта в Твери и области ожидается сильный снегопад

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 6 марта в Твери и районах Тверской области и ожидается сильный снег, а на дорогах местами гололедица.

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 6 марта в Твери и районах Тверской области и ожидается сильный снег, а на дорогах местами гололедица.

Гражданам рекомендуют воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте; поставить машину в гараж, а если его нет - подальше от деревьев; на улице обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать сооружений повышенного риска; быть готовыми к отключению электроэнергии.

В случае чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.