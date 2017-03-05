Клиенты "Торгового городского банка" создали петицию с требованием вернуть им деньги

Тверичане, оставшиеся без денег из-за ситуации с "Торговым городским банком", создали петицию с требованием вернуть им средства. Напомним, в первых числах марта клиенты начали штурмовать отделения ТГБ с целью забрать свои вклады - впрочем, малорезультативно. В очереди то и дело говорили о «санации», «отзыве лицензии» и «банкротстве». Сотрудники банка, тем не менее, заявляют, что в случае отзыва лицензии клиентов бы в здание вовсе не пустили.

Тверичане, оставшиеся без денег из-за ситуации с "Торговым городским банком", создали петицию с требованием вернуть им средства. Напомним, в первых числах марта клиенты начали штурмовать отделения ТГБ с целью забрать свои вклады - впрочем, малорезультативно. В очереди то и дело говорили о «санации», «отзыве лицензии» и «банкротстве». Сотрудники банка, тем не менее, заявляют, что в случае отзыва лицензии клиентов бы в здание вовсе не пустили.

28 февраля РИА новости, ссылаясь на свой источник в банковских кругах, сообщило, что Центробанк отключил «Торговый городской банк» от системы БЭСП («Банковские электронные срочные платежи»). Как поясняет издание, кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии.

"Ещё до отзыва лицензии, с 27.02.2017 по 03.03.2017 АО "ТГБ" уже отказывался возвращать клиентам деньги, принимая при этом новые вклады, открывая долгосрочные депозиты и не сообщая, при этом, ни о каких проблемах внутри банка, - пишут авторы петиции. - Малым предпринимателям, потерявшим значительную сумму заработанных организациями денег, нечем платить заработную плату своим сотрудникам в конце месяца. Физические лица, кто вложился более 1,4 млн рублей теряют огромные деньги, отложенные на квартиру, операцию и просто личные сбережения".

Авторы петиции призывают всех неравнодушных не оставлять инцидент без внимания, чтобы избежать подобных случаев в будущем: "Мы должны быть уверены, что никакой банк после этого случая не будет неправомерно распоряжаться нашими заработанными деньгами и не нести за это никакую ответственность".

Петицию планируется направить в Генеральную Прокуратуру РФ. За 14 часов с момента создания петицию поддержали семь человек.