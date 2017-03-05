tvernews.ru
05 марта Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Клиенты "Торгового городского банка" создали петицию с требованием вернуть им деньги

Клиенты "Торгового городского банка" создали петицию с требованием вернуть им деньги - ТИА
05 Марта 2017 11:26
Автор: TIA

Тверичане, оставшиеся без денег из-за ситуации с "Торговым городским банком", создали петицию с требованием вернуть им средства. Напомним, в первых числах марта клиенты начали штурмовать отделения ТГБ с целью забрать свои вклады - впрочем, малорезультативно. В очереди то и дело говорили о «санации», «отзыве лицензии» и «банкротстве». Сотрудники банка, тем не менее, заявляют, что в случае отзыва лицензии клиентов бы в здание вовсе не пустили.

28 февраля РИА новости, ссылаясь на свой источник в банковских кругах, сообщило, что Центробанк отключил «Торговый городской банк» от системы БЭСП («Банковские электронные срочные платежи»). Как поясняет издание, кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии.

"Ещё до отзыва лицензии, с 27.02.2017 по 03.03.2017 АО "ТГБ" уже отказывался возвращать клиентам деньги, принимая при этом новые вклады, открывая долгосрочные депозиты и не сообщая, при этом, ни о каких проблемах внутри банка, - пишут авторы петиции. - Малым предпринимателям, потерявшим значительную сумму заработанных организациями денег, нечем платить заработную плату своим сотрудникам в конце месяца. Физические лица, кто вложился более 1,4 млн рублей теряют огромные деньги, отложенные на квартиру, операцию и просто личные сбережения".

Авторы петиции призывают всех неравнодушных не оставлять инцидент без внимания, чтобы избежать подобных случаев в будущем: "Мы должны быть уверены, что никакой банк после этого случая не будет неправомерно распоряжаться нашими заработанными деньгами и не нести за это никакую ответственность".

Петицию планируется направить в Генеральную Прокуратуру РФ. За 14 часов с момента создания петицию поддержали семь человек.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: торговый городской банк петиция вкладчиков тгб торговый городской банк в твери
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • Zorkiy 
    В "России, которую мы потеряли", тоже иногда случалось...
    Прикрепленные изображения:
    05.03.2017 11:43
    0 | 1

  • Leo-L 
    Прочитал я петицию, в ней авторы обвиняют банк. Но не он же сам у себя лицензию отнял и отключил себя откуда-то? Тут надо глубже смотреть Если банк плохой, то почему страдают клиенты?
    05.03.2017 11:57
    0 | 4

  • uabumoderoff 
    Генеральная прокуратура не поможет.Она же подчиняется ЦБ.
    05.03.2017 12:07
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
99

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
86

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
58

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
53

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

В Твери устроили облаву на маршрутки №8

2017-03-03 16:08
46

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100