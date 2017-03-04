В Музее тверского быта пройдет мастер-класс по эбру

В марте в Музее тверского быта пройдет серия экскурсий и мастер-классов для детей. 4 марта – первый урок: в 11:00 и в 12.00 – мастер-класс по эбру (рисование на воде) «Подарок маме». Гости музея смогут создать интересный и необычный подарок в технике эбру.

В марте в Музее тверского быта пройдет серия экскурсий и мастер-классов для детей. 4 марта – первый урок: в 11:00 и в 12.00 – мастер-класс по эбру (рисование на воде) «Подарок маме». Гости музея смогут создать интересный и необычный подарок в технике эбру. Стоимость участия: 120 руб./чел. (4+). 5 марта в 13:00 – мастер-класс по росписи пряников «Букет цветов». Записаться можно по тел.: 8 (4822) 52-84-04

Адрес музея: ул. Горького, д. 19/4. Программа мастер-классов и экскурсий на март

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