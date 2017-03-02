В Музее тверского быта пройдут мастер-классы для детей

Мартовские мастер-классы и экскурсии в Музее тверского быта:
4 марта в 11:00 и в 12.00 – мастер-класс по эбру (рисование на воде) «Подарок маме»
Юные гости с удовольствием окунутся в волшебный, чарующий мир танцующих красок и смогут создать интересный и необычный подарок в технике эбру.
Стоимость участия: 120 руб./чел. (4+)
5 марта в 13:00 – мастер-класс по росписи пряников «Букет цветов»
Увлекательное занятие с вкусным результатом!
Стоимость участия: 250р./чел. (4+)
11 марта в 13:00 – экскурсия «Крестьянский дом и то, что в нём»
В крестьянском доме маленьких посетителей ожидает встреча с «живой стариной». Детям будет интересно узнать о жизни их прабабушек и прадедушек, о предметах, которыми те пользовались в быту, и старинных орудиях труда.
Стоимость участия – 100 руб./чел. (5+)
12 марта в 13:00 – интерактивная программа «Охотники за сокровищами»
Ваши дети мечтают о приключениях? Приводите их в музей! Под предводительством проводника-экскурсовода они изучат старые карты, научатся ориентироваться по компасу, примут участие в поисках клада и, возможно, найдут заветное сокровище!
Стоимость участия: 100 руб./чел. (6+).
19 марта в 13:00 – экскурсия «В гостях у тверских купцов»
Базары и магазины, фабрики и мастерские, училища и гимназии – многоликий и пестрый мир тверского купечества конца ХIХ – начала ХХ вв. Кто они – купцы прошлых веков? Как они жили и чем заслужили почёт и уважение, Вы узнаете, посетив экскурсию.
Стоимость участия: 100 руб./чел.
26 марта в 14:00 – интерактивное занятие «Ах, эти шляпки!»
На занятии юные посетители музея узнают об истории головных уборов, попробуют свои силы в качестве дизайнеров шляпок и примут участие в модном дефиле.
Стоимость участия: дети – 50 руб. / чел., взрослые – 80 руб./чел.
Предварительная запись обязательна.
Записаться можно по тел.: 8 (4822) 52-84-04
Адрес музея: ул. Горького, д. 19/4
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