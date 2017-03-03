В Твери построят новое здание Детской областной больницы

Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец. О строительстве новой детской областной больницы рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Тверской области Игорь Руденя.
- Мы провели совещание у вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец. При поддержке председателя Правительства России было принято решение, что мы будем строить новое здание Детской областной больницы. Это гораздо более выгодно и более правильно.
Глава региона уточнил, что новое здание будет соответствовать европейским стандартам
Напомним, возгорание в Детской областной больнице произошло ночью 24 февраля. В 10.35 пожар был потушен. Никто из пациентов не пострадал. По информации следственного комитета, ущерб от пожара составил более 337 млн.рублей
Комментарии (22)
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hockey
03.03.2017 16:41
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maxxx72
03.03.2017 16:47
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-GIP-
03.03.2017 18:37
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Dobry кrtek
03.03.2017 19:24
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-GIP-
03.03.2017 19:27
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