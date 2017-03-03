tvernews.ru
03 марта Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери построят новое здание Детской областной больницы

В Твери построят новое здание Детской областной больницы - ТИА
фото: Сергей Терехов
03 Марта 2017 12:45
Автор: TIA

Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец. О строительстве новой детской областной больницы рассказал в интервью телеканалу «Россия 24»  губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Мы провели совещание у вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец. При поддержке председателя Правительства России было принято решение, что мы будем строить новое здание Детской областной больницы. Это гораздо более выгодно и более правильно.

Глава региона уточнил, что новое здание будет соответствовать европейским стандартам

Напомним, возгорание в Детской областной больнице произошло ночью 24 февраля. В 10.35 пожар был потушен. Никто из пациентов не пострадал. По информации следственного комитета, ущерб от пожара составил более 337 млн.рублей

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: новое здание Детской областной больницы пожар игорь руденя
Смотрите также:
Комментарии (22)

  • mriya 
    Не сказано где именно будут строить новое здание
    03.03.2017 13:00
    0 | 11

    • RVS 
      Чо тут думать та,в Боровлева. А землю где была сгоревшая, отжать под себя.
      03.03.2017 13:03
      1 | 13

    • RSERG 
      Самое главное не сказали когда построят новое здание!!!!!
      03.03.2017 15:10
      0 | 4

  • Proletary 
    Надеюсь, наконец взорвут уже существующее новое здание ОДКБ?
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=56.872553&lon=35.826974&z=18&m=b&show=/20766992/ru/Недостроенная-больница
    03.03.2017 13:11
    1 | 3

  • Dobry кrtek 
    Заголовок не совсем корректен. Надо так. "В Твери обещают построить новое здание Детской областной больницы."
    03.03.2017 13:27
    0 | 10

    • Ferapont 
      Да. Власти Горбатый тоже обещали. По полочкам разложили..
Но не выгорело.
      Прикрепленные изображения:
      03.03.2017 14:05
      0 | 2

      • Dobry кrtek 
        Обещали?) Сделали!
        Прикрепленные изображения:
        03.03.2017 17:07
        0 | 2

  • zilberman 
    Тверские сумасброды ликуют. РПЦ ликует. Теперь попам точно удастся отжать землю, на которую они уже успели положить глаз, и воткнуть вместо больницы еще один новострой с крестами. 

Следующим походу будет речной вокзал. К нему уже давно из под рясы лохматая лапа тянется.
    Прикрепленные изображения:
    03.03.2017 14:23
    2 | 6

  • BEKTOP 
    Ну наконец-то дошло! Лучше построить на века новое здание, чем бесконечно распиливать деньги на "капитальных ремонтах" ветхого старья. 
Дело не только в том, что новое здание  эксплуатировать будет проще и дешевле, будет  пожаробезопасным.  А  современные здания практически полностью пожаробезопасны, к примеру, в здании "взрослой" ОКБ физически невозможен, даже при искусственном  разведении  огня в здании с использованием зажигательных смесей не возможно вызвать пожар и разрушения, отдаленно похожие на те, что случились в ОДКБ. 
Немаловажно то, что новое здание будет специально спроектированно и хорошо приспособлено именно под нужды и потребности больницы. К примеру, не надо будет думать, куда втиснуть КТ, МРТ или даже просто рентгеноаппарат, где разместить операционные и т.п. Новое здание дает возможность все предусмотреть заранее и найти оптимальные решения.

Те "капремонты" больниц, которые были в последние годы в Твери ( травмкорпус 1-ой городской, старые корпуса 6 и 7-ой больниц)- по-моему, только форма бесконечного роспила бюджетных средств. Здания-то как были неудобными и малоприспособленными , так и остались. К тому же множество изначального брака и дефектов, из-за которых не могли запустить здания в срок, так теперь, по некоторым разговорам( не проверял , гарантию дать не могу) дело идет к тому, что скоро очередной ремонт делать надо будет. 
То есть скупой платит не дважды, а бесконечно, плодит коррупцию и паразитов, наживающихся на " капремонтах".

Очень хочется надеяться,  что ДОКБ - только первая ласточка. Что отныне вместо бесконечного латания старья, неудобного и малоприспособленного под больничныe нужды, будут строиться новые специальноспроектированные современные здания. Уверен,  в итоге выйдет дешевле,  помимо помощи людям и государство не прогадает.
    03.03.2017 14:29
    0 | 3

  • Житель подземелья 
    Хммм... Ну, в принципе, место на набережной еще есть, если дальше по Волге за новыми корпусами. Посмотрим.
    03.03.2017 14:40
    0 | 2

  • BARBAwin 
    Хрень какая то, Тверские новости узнаю из Россия 24
    03.03.2017 14:45
    0 | 6

  • merlion 
    А вот это здание не подойдёт для больницы?
    Прикрепленные изображения:
    03.03.2017 14:48
    0 | 1

    • Житель подземелья 
      нет, там изначально все под заседания спроектировано... да и шума много за окнами будет
      03.03.2017 15:32
      0 | 2

  • Virtue_to_Vice 
    А само Епархиальное училище? Это же памятник архитектуры, было бы непростительно потерять его.
    03.03.2017 14:48
    1 | 2

    • maxxx72 
      Очевидно его судьба решена, но граждан информировать преждевременно
      03.03.2017 15:42
      0 | 3

  • Lotos-kim 
    А вот интересно - создание новой областной больницы как-то повлияет на строительство обещанной детской больницы в Южном? Обещали к концу 2017 года - началу 2018.
    03.03.2017 15:49
    0 | 2

  • maxxx72 
    Кстати, Не знаю как лечебный, но административный персонал в больнице новое руководство запрессовало так, что люди готовы бежать в никуда. Хотя может именно такая задача и стоит.
    03.03.2017 15:49
    0 | 5

  • hockey 
    Отличная же новость, хватит говно лить в комменты! Что опять не так-то вам?
    03.03.2017 16:41
    2 | 1

    • maxxx72 
      К этой новости есть столько вопросов...
      03.03.2017 16:47
      0 | 0

    • -GIP- 
      В чем она отличная то? Эта новость лишь означает, что ДОКБ у нас не будет лет 5, а то и 10. А те остатки старой ДОКБ Анюта добьет за годик, ну максимум за 2. Вангую, уже через полгода больничка будет в глубоких минусах
      03.03.2017 18:37
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        2017-й-Анюта минус пол больницы, 2018-й-Анюта минус 3/4 больницы, 2019-й-Анюта-нет больницы...) 2020-й-Анюта-депутат Заксобрания ТО.
        03.03.2017 19:24
        0 | 0

        • -GIP- 
          Скорее министром МЗ ТО или в маскву поедет, папик пристроит где-нить в думе
          03.03.2017 19:27
          0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
92

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
81

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
58

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
46

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100