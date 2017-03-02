"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

Депутат Тверской городской Думы коммунист Максим Жирков рассказал ТИА, что не будет участвовать в выборах 2017 года по спискам партии КПРФ. Депутат выходит из партии, и пойдёт на выборы либо самовыдвиженцем, либо от любой другой партии.

Депутат Тверской городской Думы коммунист Максим Жирков рассказал ТИА, что не будет участвовать в выборах 2017 года по спискам партии КПРФ. Депутат выходит из партии, и пойдёт на выборы либо самовыдвиженцем, либо от любой другой партии.

Причина его решения в том, то по его округу от КПРФ, как выяснилось, будет избираться Сергей Делаков – нынешний депутат партии «Единая Россия» в ТГД:

- В начале года руководство тверского отделения КПРФ договорилось с Сергеем Делаковым, что он пойдет по округу, в котором я работаю 8 лет. Рассказали мне об этом не коллеги в партии, а Сергей Делаков.

Тогда я пришёл и сказал: «Давайте ко всем относиться равнозначно, предложил отказаться от общегородской тройки и распределять мандаты по округам, исходя из рейтингов. Только так партия будет обновляться».

Но депутата слушать не стали, ответив, что в партии есть приоритетные кандидаты и свое видение предстоящих выборов.

- У меня просто терпение лопнуло. Я ведь очень долго в этой партии. Но когда в первую тройку готовы поставить водителя Воробьёвой – это смешно.

Отказываться от выборов Максим Жирков не собирается: жалко проделанную за 8 лет на округе работу. Депутат говорит, что есть другие партии, которые уверяют, что у них всё прозрачно, и раз так, он готов идти туда.

- Пойду либо самовыдвиженцем, либо через праймериз «Единой России». Если у последних действительно прозрачная система, я в своём округе точно выиграю. Мне жалко уходить и партии, но своим взглядам я никогда не изменял и не буду изменять, а на городском уровне не важно, из какой ты партии – коммунист, единоросс. Людям важно то, что ты сделал.

Максим Жирков отметил, что для него выход из КПРФ - действительно тяжёлое решение. Он никогда не воспринимал всерьез людей, которые меняют партии, но «когда разумные доводы не действуют, это единственный выход».