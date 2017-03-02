Следователи проводят проверку по факту обрушения кровли торговых рядов в Вышнем Волочке

ЧП произошло днем 1 марта в центре города. Там частично обрушилась кровля над средней секцией западного крыла первых торговых рядов, которые являются памятником архитектуры.

ЧП произошло днем 1 марта в центре города. Там частично обрушилась кровля над средней секцией западного крыла первых торговых рядов, которые являются памятником архитектуры. Здания являются украшением центра и достопримечательностью Вышнего Волочка. Комплекс состоит из двух симметричных корпусов: первый построен в 1837, а второй в 1852. Здесь проводились ярмарки, на которых можно было приобрести заморские товары у местных купцов.

По данным следствия, в действиях неустановленного круга должностных лиц могут усматриваться признаки преступления, такие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных услуг требованиям безопасности, халатность.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.