Следователи проводят проверку по факту обрушения кровли торговых рядов в Вышнем Волочке

ЧП произошло днем 1 марта в центре города. Там частично обрушилась кровля над средней секцией западного крыла первых торговых рядов, которые являются памятником архитектуры. Здания являются украшением центра и достопримечательностью Вышнего Волочка. Комплекс состоит из двух симметричных корпусов: первый построен в 1837, а второй в 1852. Здесь проводились ярмарки, на которых можно было приобрести заморские товары у местных купцов.
По данным следствия, в действиях неустановленного круга должностных лиц могут усматриваться признаки преступления, такие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных услуг требованиям безопасности, халатность.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии (7)
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Житель подземелья
02.03.2017 14:56
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