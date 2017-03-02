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Следователи проводят проверку по факту обрушения кровли торговых рядов в Вышнем Волочке

Следователи проводят проверку по факту обрушения кровли торговых рядов в Вышнем Волочке - ТИА
Автор фото «Краеведение в Вышнем Волочке»
02 Марта 2017 13:21
Автор: TIA

ЧП произошло днем 1 марта в центре города. Там частично обрушилась кровля над средней секцией западного крыла первых торговых рядов, которые являются памятником архитектуры. Здания являются украшением центра и достопримечательностью Вышнего Волочка. Комплекс состоит из двух симметричных корпусов: первый построен в 1837, а второй в 1852. Здесь проводились ярмарки, на которых можно было приобрести заморские товары у местных купцов.

По данным следствия, в действиях неустановленного круга должностных лиц могут усматриваться признаки преступления, такие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных услуг требованиям безопасности, халатность.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Метки: обрушение кровли обрушение торговых рядов торговые ряды в вышнем волочке вышний волочёк торговые ряды
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Комментарии (7)

  • MOHAPX 
    Для помощи следователям создать общественную комиссию во главе с Horton, 
Бертрана и Кротогнома в нее не включать, спустят все на тормозах
    02.03.2017 13:53
    1 | 4

    • horton 
      Я согласна еще Кудимова включить в комиссию... Одна голова хорошо, а две лучше )
      02.03.2017 14:07
      0 | 4

      • kudimov 
        А я Бугра еще - две головы хорошо, а две с половиной еще лучше.
        02.03.2017 14:09
        0 | 4

        • Dobry кrtek 
          У Бугра только .опа...) Он ей думает.)
          02.03.2017 15:13
          0 | 4

      • bublik 
        вы хотели сказать: ..., а два сапога пара? ))))
        02.03.2017 14:16
        0 | 2

      • MOHAPX 
        А вот и затычка во все дырки KU отметилась
        02.03.2017 16:25
        0 | 1

  • Житель подземелья 
    "Здания являются украшением центра и достопримечательностью Вышнего Волочка". Давно я в этом городе не был, кроме как проездом, но даже 15 лет назад эти здания уже были в ужасном состоянии...
    02.03.2017 14:56
    0 | 2
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