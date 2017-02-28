Прокуратура: руководство школы-интерната, чьи сотрудники и воспитанник погибли в ДТП, знало о плохой погоде, но поездку в Тверь не отменило

Бежецкая межрайонная прокуратура в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором погибли 3 человека, в том числе один несовершеннолетний, провела проверку исполнения законодательства об образовании и в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бежецкая школа – интернат №1».

Бежецкая межрайонная прокуратура в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором погибли 3 человека, в том числе один несовершеннолетний, провела проверку исполнения законодательства об образовании и в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бежецкая школа – интернат №1».

Установлено, что на официальном сайте УМЧС России по Тверской области была размещена информация об усилении 13 февраля западного, юго-западного ветра. Гражданам рекомендовалось быть особенно осторожными при управлении личным автотранспортом – соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Однако, несмотря на имеющуюся информацию о неблагоприятных погодных условиях, заместитель директора ГКОУ «Бежецкая школа – интернат №1» поездку в Тверь не отменила, об ухудшении погоды руководство в известность не поставила.

Кроме того, в нарушение закона, в школе-интернате на момент приема на работу у водителей не имелось необходимого стажа по управлению транспортными средствами категории «D». В течение 2016 года заместитель директора сообщала в ОГИБДД МО МВД России «Бежецкий» ложные сведения о работающих у них водителях.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителя школы-интернат внесено представление.

Напомним, 13 февраля на трассе Тверь-Бежецк произошла авария, в результате которой двое взрослых, а два воспитанника Бежецкой школы-интерната №1 13-ти и 8-ми лет в тяжелейшем состоянии были госпитализированы сначала в Рамешковскую центральную районную больницу, затем в детскую областную клиническую больницу.

Старшего ребенка спасти не удалось, второму в ночь на 14 февраля была проведена операция.

Оба ребенка – с ограниченными возможностями здоровья, социальные сироты, их родители лишены родительских прав. 13 февраля ребята в сопровождении врача и водителя, которые являются работниками Бежецкой школы-интерната №1, возвращались из Твери, где находились на медицинском обследовании.