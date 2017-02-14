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Авария в Рамешковском районе унесла 3 жизни: двое взрослых погибли на месте, 13-летний мальчик умер в больнице

Авария в Рамешковском районе унесла 3 жизни: двое взрослых погибли на месте, 13-летний мальчик умер в больнице - ТИА
14 Февраля 2017 09:36
Автор: TIA

Фоторепортаж

Страшная авария, произошедшая 13 февраля  на 57 км дороги «Тверь-Бежецк-Весьегонск» Рамешковского района, унесла три жизни. Двое взрослых погибли на месте  ДТП, 13-летний ребенок  скончался в  больнице.

Об  этой аварии ТИА уже  сообщало вчера,13 февраля. Столкнулись ВАЗ-2106 и  Hyundai Starex. Водитель и женщина-пассажир «шестерки» от полученных травм скончались на месте. А двое детей - пассажиры ВАЗа, 2003 и 2008 г.р., получили тяжелейшие травмы. Их госпитализировали в Рамешковскую ЦРБ. Как стало известно ТИА, для оказания срочной медицинской помощи детям из Тверской областной больницы выехал реанимобиль. Из-за плохих погодных условий вертолет МЧС к месту ЧП вылететь не смог. Как рассказали ТИА читатели погибшие - сотрудники коррекционного интерната, дети – воспитанники.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, 41-летняя женщина – водитель иномарки ехала в сторону Твери, на опасном повороте не справилась с управлением и вылетела на встречку, где столкнулась с ВАЗ-20163. 30-летний водитель и 50-летняя пассажирка ВАЗ скончались на месте. 13-летний мальчик, пассажир ВАЗа, умер в больнице. 8-летний мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами.

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Метки: авария дтп рамешковский район
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Комментарии (9)

  • Buzzer 
    За рулём ..... - это не езда.
    14.02.2017 09:42
    1 | 2

  • TVERSKOY_SK 
    Cтоит всегда помнить и понимать, что садясь за руль, вы являетесь потенциальной угрозой как для своей жизни, так и для здоровья и жизни окружающих.
    14.02.2017 10:06
    0 | 10

    • Homosapiens 
      тож мне оригинальная мысль..Ты еще скажи что пить за рулём нельзя,не забывать включать поворотники и пристёгиваться ремнём.Все почитают и сразу станут примерными водителями!!!....наивность зашкаливает....охх....
      14.02.2017 13:51
      1 | 0

  • Ferapont 
    Подведу итоги. Дороги сами по себе (в нормативе их никто не содержит), больнички - одно название. Крайним как всегда назначен водила.
Слава вЕдру !
∙
ПыСы. Госпожу Жидкову нужно было направить в Рамешковский район, поднимать здравоохранение с малого. А то на посту в ранге министра так подняла "рейтинги" области, что на местах медицина захирела настолько, что для спасения людей используют реанимобили и вертолеты из Твери, вместо оперативного и квалифицированного спасения по месту.
    14.02.2017 10:58
    1 | 12

    • Alx 
      Нормальная в Рамешках больница, я там бывал. Ну и вроде очевидно, что сложные операции нужно делать в специализированных центрах,  а не в районных больницах, где у врачей банально нет опыта и взяться ему неоткуда, так как такой случай в районе может происходить раз в десять лет.
      14.02.2017 13:57
      0 | 1

  • Ognennaja_Feja 
    Странно, что продукцию ВАЗа еще не запретили, как абсолютно небезопасную. Как ни столкнутся "Жигули" с чем угодно другим - ВАЗ всмятку, водитель с пассажирами в лучшем случае в больнице, в худшем - на кладбище, с противоположной стороны потери ВСЕГДА меньше. За государственные (а значит - и наши с вами) деньги продолжать поддерживать производство опасного дерьма - как-то странно.
    14.02.2017 14:13
    0 | 1

    • Alx 
      Автомобиль в данной аварии выпущен еще о времена СССР,  скорее всего. Автоваз такие автомобили в настоящее время не производит.
      14.02.2017 14:28
      0 | 3

      • Zorkiy 
        Для кого-то и это  было несбыточной мечтой...
        14.02.2017 14:51
        0 | 1

        • Uylo_Yobannen 
          Эксплуатировал в своё время такую "мечту". Когда придурошный наездник её вокруг столба завязал, вздохнул с облегчением.
          14.02.2017 15:53
          0 | 0
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