Авария в Рамешковском районе унесла 3 жизни: двое взрослых погибли на месте, 13-летний мальчик умер в больнице

Страшная авария, произошедшая 13 февраля на 57 км дороги «Тверь-Бежецк-Весьегонск» Рамешковского района, унесла три жизни. Двое взрослых погибли на месте ДТП, 13-летний ребенок скончался в больнице.

Страшная авария, произошедшая 13 февраля на 57 км дороги «Тверь-Бежецк-Весьегонск» Рамешковского района, унесла три жизни. Двое взрослых погибли на месте ДТП, 13-летний ребенок скончался в больнице.

Об этой аварии ТИА уже сообщало вчера,13 февраля. Столкнулись ВАЗ-2106 и Hyundai Starex. Водитель и женщина-пассажир «шестерки» от полученных травм скончались на месте. А двое детей - пассажиры ВАЗа, 2003 и 2008 г.р., получили тяжелейшие травмы. Их госпитализировали в Рамешковскую ЦРБ. Как стало известно ТИА, для оказания срочной медицинской помощи детям из Тверской областной больницы выехал реанимобиль. Из-за плохих погодных условий вертолет МЧС к месту ЧП вылететь не смог. Как рассказали ТИА читатели погибшие - сотрудники коррекционного интерната, дети – воспитанники.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, 41-летняя женщина – водитель иномарки ехала в сторону Твери, на опасном повороте не справилась с управлением и вылетела на встречку, где столкнулась с ВАЗ-20163. 30-летний водитель и 50-летняя пассажирка ВАЗ скончались на месте. 13-летний мальчик, пассажир ВАЗа, умер в больнице. 8-летний мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами.