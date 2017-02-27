Детская областная больница возобновила работу в штатном режиме

В детской областной клинической больнице восстановлена плановая госпитализация и организован прием врачами пациентов. 27 февраля учреждение начало работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Отделения, которые располагались в здании, пострадавшем от пожара 24 февраля, продолжают прием и лечение пациентов в других корпусах.

В детской областной клинической больнице восстановлена плановая госпитализация и организован прием врачами пациентов. 27 февраля учреждение начало работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Отделения, которые располагались в здании, пострадавшем от пожара 24 февраля, продолжают прием и лечение пациентов в других корпусах.

Работоспособность урологического и нейрохирургического отделений восстановлена в полном объеме. Эти подразделения действуют в новом корпусе больницы по адресу г. Тверь, наб. Степана Разина, 23. Для пациентов неврологического и педиатрических отделений №1 и №2 медицинская помощь организована в гинекологической больнице по адресу г. Тверь ул. Рыбацкая, 22.

Информацию по вопросам госпитализации и работы отделений детской областной больницы, приема специалистов можно уточнить по телефону «горячей линии» Министерства здравоохранения Тверской области 8-800-250-46-28, а также в приемном отделении ДОКБ по адресу: г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 23 и по телефону 8(4822)34-41-54.

Напомним, возгорание в детской областной больнице произошло ночью 24 февраля. В 10.35 пожар был потушен. Никто из пациентов не пострадал.