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Детская областная больница возобновила работу в штатном режиме

Детская областная больница возобновила работу в штатном режиме - ТИА
Фото: Сергей Терехов
27 Февраля 2017 16:08
Автор: TIA

В детской областной клинической больнице восстановлена плановая госпитализация и организован прием врачами пациентов. 27 февраля учреждение начало работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Отделения, которые располагались в здании, пострадавшем от пожара 24 февраля, продолжают прием и лечение пациентов в других корпусах. 

Работоспособность урологического и нейрохирургического отделений восстановлена в полном объеме. Эти подразделения действуют в новом корпусе больницы по адресу г. Тверь, наб. Степана Разина, 23. Для пациентов неврологического и педиатрических отделений №1 и №2 медицинская помощь организована в гинекологической больнице по адресу г. Тверь ул. Рыбацкая, 22. 

Информацию по вопросам госпитализации и работы отделений детской областной больницы, приема специалистов можно уточнить по телефону «горячей линии» Министерства здравоохранения Тверской области 8-800-250-46-28, а также в приемном отделении ДОКБ по адресу: г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 23 и по телефону 8(4822)34-41-54.

Напомним, возгорание в детской областной больнице произошло ночью 24 февраля. В 10.35 пожар был потушен. Никто из пациентов не пострадал.

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Метки: пожар в детской областной больнице пожар в докб твери докб тверской области
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Комментарии (1)

  • Dobry кrtek 
    Теперь страдает женская больничка. Бабцов оттеда распихают по всему городу)) У нового министра идея-фикс её вообще ликвидировать и детями заселить полностью. Реформатор (с)...) " Мы наш, мы новый мир построим..." Жидкову ему в жёны).
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    27.02.2017 16:56
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