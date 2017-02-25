Петербургская компания передумала банкротить "Ритм-2000"

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Тверской области, 16 декабря 2016 года на электронную почту поступило заявление от "Самсон плюс" об отзыве иска о признании ООО «РИТМ-2000» банкротом и введении процедуры наблюдения.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Тверской области, 16 декабря 2016 года на электронную почту поступило заявление от "Самсон плюс" об отзыве иска о признании ООО «РИТМ-2000» банкротом и введении процедуры наблюдения.

Напомним, судебные тяжбы между владельцем тверской сети супермаркетов и аптек ООО «РИТМ-2000» и петербургской компанией "Самсон Плюс" длятся с 2010 года. Причина – десятки миллионов рублей долгов по арендной плате за объекты недвижимости в Псковской области.

История отношений между компаниями вообще очень сложная и запутанная: собственник арендованных «Ритмом» объектов недвижимости в Псковской области менялся, а в одном из арендованных помещений случился пожар, из-за которого использовать здание было невозможно.

В спорах двух компаний ранее фигурировала сумма 103 миллиона рублей. ЗАО «Самсон Плюс» обращался в суд с иском о взыскании более 50 миллионов основного долга по шести договорам аренды и 53 миллиона за несвоевременную оплату и расходы по уплате госпошлины. Суд исковые требования «Самсон плюс» удовлетворил частично и взыскал с «Ритм-2000» 51 348 631 рубль. Истец и ответчик с решением суда не согласились и обратились с апелляцией в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, который, впрочем, оставил решение без изменений.

Тогда петербургская компании обратилась в арбитражный суд Тверской области с заявлением о признании «Ритм -2000» банкротом. Судебное заседание было назначено на 13 января 2017 года, однако в конце 2016 года истец отозвал заявление. Производство по делу о банкротстве прекращено.