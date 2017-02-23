Мальчика, пострадавшего в страшном ДТП подо Ржевом, доставили в ДОКБ на вертолёте

22 февраля в 15:40 вертолёт санавиации МЧС транспортировал мальчика 2015 года рождения из центральной районной больницы Ржевского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области. ГИБДД по Тверской области опубликовала новые фото с места страшной аварии, в которой погибли все, кроме ребёнка.

Мальчика, пострадавшего в страшном ДТП подо Ржевом, доставили в Тверскую ДОКБ. 22 февраля в 15:40 вертолёт санавиации МЧС транспортировал мальчика 2015 года рождения из центральной районной больницы Ржевского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.

Напомним, авария, унесшая три жизни, произошла на 100 км автодороги Осташков-Ржев в Ржевском районе 22 февраля около 09:30. Грузоперевозчик Scania лоб в лоб столкнулся с автомобилеи SsangYong. В ДТП погибли водитель SsangYong, его пассажирка и трёхлетний ребенок, второй ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован. Оба на момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах.

ГИБДД по Тверской области опубликовала новые фото с места происшествия.