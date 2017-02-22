В Тверской области в ДТП погибли три человека: двое взрослых и ребенок

22 февраля 2017 года около 09.30 на 100 км автодороги Осташков – Ржев Ржевского района Тверской области произошло лобовое столкновение грузоперевозчика Scania и легкового автомобиля SsangYong.
В ДТП погибли водитель автомобиля SsangYong, женщина пассажир автомобиля SsangYong и ребенок (в возрасте около 3 лет), второй ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован. Оба ребенка на момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах.
На месте работают все оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту происшествия проводится проверка, сообщает УГИБДД Тверской области
Комментарии (4)
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леха мамонтов
22.02.2017 14:32
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