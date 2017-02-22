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В Тверской области в ДТП погибли три человека: двое взрослых и ребенок

В Тверской области в ДТП погибли три человека: двое взрослых и ребенок - ТИА
Фото МЧС России по Тверской области
22 Февраля 2017 12:23
Автор: TIA

22 февраля 2017 года около 09.30 на 100 км автодороги Осташков – Ржев Ржевского района Тверской области произошло лобовое столкновение грузоперевозчика Scania и легкового автомобиля SsangYong.

В ДТП погибли водитель автомобиля SsangYong, женщина пассажир автомобиля SsangYong и ребенок (в возрасте около 3 лет), второй ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован. Оба ребенка на момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах.

На месте работают все оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту происшествия проводится проверка, сообщает УГИБДД Тверской области

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Метки: дтп авария дтп с пострадавшими
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Комментарии (4)

  • Net. 
    Скорее всего семья ехала. Соболезнования близким! Скорейшего выздоровления малышу! Жалко людей.
    22.02.2017 13:48
    0 | 3

  • Настя (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/122900504898799/) 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
    22.02.2017 14:27
    1 | 0

  • леха мамонтов 
    война на дорогах жесть
    22.02.2017 14:32
    0 | 0
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