В Тверской области в ДТП погибли три человека: двое взрослых и ребенок

Фото МЧС России по Тверской области Автор: TIA



22 февраля 2017 года около 09.30 на 100 км автодороги Осташков – Ржев Ржевского района Тверской области произошло столкновение грузоперевозчика Scania и легкового автомобиля SsangYong. В ДТП погибли водитель автомобиля SsangYong, женщина пассажир автомобиля SsangYong и ребенок (в возрасте около 3 лет), второй ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован. Оба ребенка на момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах

22 февраля 2017 года около 09.30 на 100 км автодороги Осташков – Ржев Ржевского района Тверской области произошло лобовое столкновение грузоперевозчика Scania и легкового автомобиля SsangYong. В ДТП погибли водитель автомобиля SsangYong, женщина пассажир автомобиля SsangYong и ребенок (в возрасте около 3 лет), второй ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован. Оба ребенка на момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах.



На месте работают все оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту происшествия проводится проверка, сообщает УГИБДД Тверской области

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