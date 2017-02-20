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Эсер Панчин контролирует самогонщиков, а единорос Фадеев заходит в рюмочную в «Волжанке»

Эсер Панчин контролирует самогонщиков, а единорос Фадеев заходит в рюмочную в «Волжанке» - ТИА
20 Февраля 2017 18:31
Автор: TIA

На заседании Тверской горДумы, помимо доклада Александра Корзина, депутаты оценили отчет о работе тверской полиции, зачитанный с листа руководителем Алексеем Комаровым.

Начал доклад полковник с краткой биографии. Далее пробежался по цифрам: насколько уменьшилась уличная преступность, увеличилась бытовая и сколько профилактических бесед провели городские участковые.

Читал отчёт Алексей Комаров тихо, почти не отрывая глаз от листа. Расслышать цифры было очень сложно – депутаты переговаривались, в зале стоял шум.

В общем и целом, судя по докладу, полиция в 2016 году работала хорошо. А ещё лучше  оказывала госуслуги. Полиция выступила с предложениями открыть в городе на базе одной из больниц химико-токсикологическую лабораторию. 

В отличие от доклада главы города, отчет начальника УМВД России по Твери вызвал кучу вопросов. Депутатов интересовали самогонщики, рюмочные и почему участковые не реагируют на закладки наркотиков и нарушения закона о тишине.

Что касается закладок, то у участковых нет алгоритма действий и компетенций в этом вопросе. Он должен сообщить в отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Оказание электронных госуслуг испытал на себе Сергей Аксёнов. И в целом остался недоволен: справку об отсутствии судимости получить сложно. Фотографию паспорта нудно прикрепить в размере 300 килобайт (любой человек, хоть раз сделавший снимок на смартфон, представляет, сколько «весит» в среднем одно фото)

Дмитрий Фадеев возмутился существованием рюмочной в магазине «Волжанка»:

- Сколько раз я об этом говорю. Вчера снова специально туда заезжал – как торговали, так и торгуют ночью. «Кафе» размером два на восемь метров работает в полный рост.

А потом Дмитрий Фадеев засомневался в снижении подростковой преступности в городе:

- Здесь скорее игра цифр. Я не хочу никого обидеть, но дело, наверное, в том, что сейчас демографическая яма. Вот поэтому у нас и снижается подростковая преступность.

Сергей Панчин рассказал, что в самом центре города, рядом с отелем «Оснабрюк»,  торгуют самогоном:

- Я бы хотел уточнить по поводу самогоноварения. Я прохожу по частному сектору и вижу людей в различных позах: кто стоит, кто лежит. Окно открыто  - самогон есть, закрыто – самогона нет.

Алексей Комаров ответил, что борьба с самогонщиками ведётся. На этом доклад закончился.

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Метки: доклад начальника увд по твери отчет за 2016 год увд тверская городская дума. сергей панчин дмитрий фадеев
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Комментарии (14)

  • Mitrij 
    Какой шикарный заголовок.
    20.02.2017 18:38
    0 | 5

    • BEKTOP 
      Да, заголовок классный. И-такой плоский финал:((
А может просто чо не договаривают и скрывают от нас ?
      20.02.2017 20:00
      0 | 5

      • Mitrij 
        Однозначно заговор!!!
        20.02.2017 20:11
        0 | 3

        • BEKTOP 
          А может просто на видео засняли  и шантажируют теперь?
          20.02.2017 20:28
          0 | 2

          • Mitrij 
            Шантажируют в смысле, чтоб вместо добавления карбида 2 коротких пшика дихлофоса в "самопляс" делали?
            20.02.2017 22:31
            0 | 0

  • Mitrij 
    Им там третий не нужен, а-то бы я составил компанию))).
    20.02.2017 18:42
    0 | 4

  • hatamoto san 
    заголовок воспринял как журналистское расследование и ничуть не удивился...
    20.02.2017 18:52
    0 | 4

  • BEKTOP 
    Интереснее как депутат не заходит в рюмочную, а как выходит оттуда.

Не раскрыты подробности: почему д.Фадеев говорит  теперь, будто заходил в рюмочную чисто  из депутатского интереса? Что случилось-то  хоть там ?
    20.02.2017 19:55
    0 | 6

    • Mitrij 
      Недолили?
      20.02.2017 20:12
      0 | 4

  • phils 
    отличное знание местных слюнявок и правил точек самгонщиков у депутатов. 
апплодирую стоя.
    20.02.2017 20:16
    0 | 5

    • BEKTOP 
      Да лучше не апплодируйте,  a учитесь! Если застукают где и спросят, а шо это вы в  месте таком  деееелаете, гражданин, aaa? Вытаскиваете тут же мандат из штанов, и заявляете с гордо поднятой головой: 
-Да вот, опять с проверкой заезжал.   Чисто из депутатского интереса, так сказать.
      20.02.2017 20:24
      0 | 3

      • phils 
        да в этом деле я сам кого хочешь поучу ))
        20.02.2017 21:14
        0 | 2

        • Mitrij 
          Эх, Филс, с Уйло бы вам в свое время по шалманам пройтись, или с Пролетарием на кухне "правильным делом" заняться...
          20.02.2017 22:27
          0 | 0

  • jeronimo 
    стыдно!
    20.02.2017 20:43
    0 | 2
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