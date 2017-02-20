Эсер Панчин контролирует самогонщиков, а единорос Фадеев заходит в рюмочную в «Волжанке»

На заседании Тверской горДумы, помимо доклада Александра Корзина, депутаты оценили отчет о работе тверской полиции, зачитанный с листа руководителем Алексеем Комаровым. Начал доклад полковник с краткой биографии. Далее пробежался по цифрам: насколько уменьшилась уличная преступность, увеличилась бытовая и сколько профилактических бесед провели городские участковые.

На заседании Тверской горДумы, помимо доклада Александра Корзина, депутаты оценили отчет о работе тверской полиции, зачитанный с листа руководителем Алексеем Комаровым.

Начал доклад полковник с краткой биографии. Далее пробежался по цифрам: насколько уменьшилась уличная преступность, увеличилась бытовая и сколько профилактических бесед провели городские участковые.

Читал отчёт Алексей Комаров тихо, почти не отрывая глаз от листа. Расслышать цифры было очень сложно – депутаты переговаривались, в зале стоял шум.

В общем и целом, судя по докладу, полиция в 2016 году работала хорошо. А ещё лучше оказывала госуслуги. Полиция выступила с предложениями открыть в городе на базе одной из больниц химико-токсикологическую лабораторию.

В отличие от доклада главы города, отчет начальника УМВД России по Твери вызвал кучу вопросов. Депутатов интересовали самогонщики, рюмочные и почему участковые не реагируют на закладки наркотиков и нарушения закона о тишине.

Что касается закладок, то у участковых нет алгоритма действий и компетенций в этом вопросе. Он должен сообщить в отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Оказание электронных госуслуг испытал на себе Сергей Аксёнов. И в целом остался недоволен: справку об отсутствии судимости получить сложно. Фотографию паспорта нудно прикрепить в размере 300 килобайт (любой человек, хоть раз сделавший снимок на смартфон, представляет, сколько «весит» в среднем одно фото)

Дмитрий Фадеев возмутился существованием рюмочной в магазине «Волжанка»:

- Сколько раз я об этом говорю. Вчера снова специально туда заезжал – как торговали, так и торгуют ночью. «Кафе» размером два на восемь метров работает в полный рост.

А потом Дмитрий Фадеев засомневался в снижении подростковой преступности в городе:

- Здесь скорее игра цифр. Я не хочу никого обидеть, но дело, наверное, в том, что сейчас демографическая яма. Вот поэтому у нас и снижается подростковая преступность.

Сергей Панчин рассказал, что в самом центре города, рядом с отелем «Оснабрюк», торгуют самогоном:

- Я бы хотел уточнить по поводу самогоноварения. Я прохожу по частному сектору и вижу людей в различных позах: кто стоит, кто лежит. Окно открыто - самогон есть, закрыто – самогона нет.

Алексей Комаров ответил, что борьба с самогонщиками ведётся. На этом доклад закончился.