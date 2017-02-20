Александр Корзин сетует, что уровень доверия у тверичан к местной власти ниже 20%

Сегодняшнее заседание Тверской городской Думы обещало принять статус почти регионального – в зал вошли первый зампред председателя Правительства Тверской области Алексей Титов и главный федеральный инспектор региона Юрий Стрелецкий. Высокопоставленные гости уселись в кресла заместителей главы города. Место Алексея Петрова пустует вот уж как полтора месяца, а вот Вадиму Рыбачуку пришлось пересесть на обыкновенное депутатское.

Сегодняшнее заседание Тверской городской Думы обещало принять статус почти регионального – в зал неожиданно вошли первый зампред председателя Правительства Тверской области Алексей Титов и главный федеральный инспектор региона Юрий Стрелецкий. Высокопоставленные гости уселись в кресла заместителей главы города. Место Алексея Петрова пустует вот уж как полтора месяца, а вот Вадиму Рыбачуку пришлось пересесть на обыкновенное депутатское.

Первым вопросом присутствующие рассмотрели доклад Александра Корзина о работе за прошлый год. Он говорил в основном о хорошем: об общественном транспорте, образовании, бюджете, спорте, экономической ситуации, которая стабилизируется и выравнивается. Плохо, что дефицит бюджета вырос на 200 миллионов, но тому есть объективные причины – стагнация на рынке недвижимости, неисполнение программы приватизации и уменьшение налога НДФЛ для города ровно в два раза. В общем, «город работает стабильно, городская власть имеет возможность реализовывать задуманное, пусть и с корректировками», а горожане принимают активное участие в жизни Твери.

На плохом Александр Корзин долго останавливаться не стал: строительства муниципального дома депутаты не добились (хотя есть и проект, и экспертизы), вопрос по Морозовским казармам не решён, на судебные издержки из городского бюджета в прошлом году потратили в 3,5 раза больше, чем в позапрошлом, а «Западный мост» до сих пор не готов даже на бумаге.

В конце выступления глава города сказал, что уровень доверия населения к местной власти всего 20 %. Больше всего тверичане довольны работой магазинов – 4,1 по пятибалльной шкале, услугами ЖКХ удовлетворены на 2,5 балла.

Вопросы к Александру Корзину возникли у коммуниста Сергея Шишкова. А конкретно – что с законодательной инициативой о прямых выборах главы города? Напомним, инициатива о прямых выборах мэра Твери, принятая депутатами весной 2016-го года, до сих пор не поступила в Законодательное собрание Тверской области.

Мэр города заявил то, что заявлял всегда, отвечая на этот вопрос: уставом города и регламентом не установлены сроки направления законодательной инициативы.

- Инициатива не отправлена. А подобной инициативы от вас и вашей фракции (КПРФ) вообще в Тверскую городскую Думу не поступало.

Вот и поговорили.

Внимание, опрос!

