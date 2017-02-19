В продукции «Торжокского мясокомбината» вновь обнаружены листерии

Сотрудники отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям отобрали пробы мясной продукции - мясо говядины, говядина задняя часть в разрубе, «Торжокского мясокомбината».

Сотрудники отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям отобрали пробы мясной продукции - мясо говядины, говядина задняя часть в разрубе, «Торжокского мясокомбината».

По сообщению ведомства, в четырех пробах продукции выявлена Listeria monocytogenes, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Предприятие ОАО «Торжокский мясокомбинат» было поставлено на усиленный лабораторный контроль в связи с тем, что Listeria monocytogenes была выявлена в продукции этого предприятия ранее. Повторные пробы также оказались положительными.