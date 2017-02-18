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В субботу пройдёт прощание с тверским музыкантом Владом Ясенем, погибшим на Пхукете

В субботу пройдёт прощание с тверским музыкантом Владом Ясенем, погибшим на Пхукете - ТИА
17 Февраля 2017 21:15
Автор: TIA

18 февраля пройдёт прощание с тверским музыкантом Владом Ясенем. Напомним, 49-летний Владлен Ясень-Лазо погиб при загадочных обстоятельствах на острове Пхукет, где он проживал последние пару лет вместе с супругой, в конце января. 

Прощание состоится 18 февраля в 12:00 по адресу: Московская область, Клинский район, село Доршево, 37а, церковь Преображения Господня. 

Влад Ясень - певец, композитор, баянист. Полное имя - Владлен Савосин. Родился 28 ноября 1968 года в городе Клин Московской области. Начальное музыкальное образование Владлен получил в клинской музыкальной школе. В 1984 году он поступил в Тверское музыкальное училище на отделение теории музыки. В 1992 году Владлен Савосин вошел в сопровождающий состав известного шансонье Михаила Круга — группу «Попутчик».

Первый концерт Влада Ясеня с группой «Попутчик» прошел в 1992 году в тверском ресторане «Старый замок». После трагической гибели Михаила Круга Влад Ясень и остальные участники «Попутчика» несколько месяцев пребывали в оцепенении и понятия не имели, что делать дальше. Однако затем музыканты решили продолжать работу. В 2004 году выпустил свой первый сольный альбом и Влад Ясень. На диск под названием «В дороге» вошли как песни его авторства, так и композиции друзей.

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Метки: влад ясень михаил круг прощание с владом ясенем гибель при таинственных обстоятельствах
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Комментарии (4)

  • uabumoderoff 
    Его же кремировали.Надо писать:с пеплом Влада,а не с Владом.
    17.02.2017 21:44
    1 | 2

    • ivanovmisha2017 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      18.02.2017 00:31
      0 | 0

  • horosheeva.inna 
    С Майклом Джексеном и то меньше прощались. Да не искусает земля Тверская на любителей воров и воровской "музыки"!
    17.02.2017 22:25
    1 | 4

    • Max_Rayne 
      Кого не искусает?
      18.02.2017 02:19
      0 | 0
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