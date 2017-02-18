В субботу пройдёт прощание с тверским музыкантом Владом Ясенем, погибшим на Пхукете

18 февраля пройдёт прощание с тверским музыкантом Владом Ясенем. Напомним, 49-летний Владлен Ясень-Лазо погиб при загадочных обстоятельствах на острове Пхукет, где он проживал последние пару лет вместе с супругой, в конце января.

18 февраля пройдёт прощание с тверским музыкантом Владом Ясенем. Напомним, 49-летний Владлен Ясень-Лазо погиб при загадочных обстоятельствах на острове Пхукет, где он проживал последние пару лет вместе с супругой, в конце января.

Прощание состоится 18 февраля в 12:00 по адресу: Московская область, Клинский район, село Доршево, 37а, церковь Преображения Господня.

Влад Ясень - певец, композитор, баянист. Полное имя - Владлен Савосин. Родился 28 ноября 1968 года в городе Клин Московской области. Начальное музыкальное образование Владлен получил в клинской музыкальной школе. В 1984 году он поступил в Тверское музыкальное училище на отделение теории музыки. В 1992 году Владлен Савосин вошел в сопровождающий состав известного шансонье Михаила Круга — группу «Попутчик».

Первый концерт Влада Ясеня с группой «Попутчик» прошел в 1992 году в тверском ресторане «Старый замок». После трагической гибели Михаила Круга Влад Ясень и остальные участники «Попутчика» несколько месяцев пребывали в оцепенении и понятия не имели, что делать дальше. Однако затем музыканты решили продолжать работу. В 2004 году выпустил свой первый сольный альбом и Влад Ясень. На диск под названием «В дороге» вошли как песни его авторства, так и композиции друзей.