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В Законодательном Собрании Тверской области новый депутат

В Законодательном Собрании Тверской области новый депутат - ТИА
17 Февраля 2017 18:26
Автор: TIA

17 февраля на 55-м заседании избирательной комиссии Тверской области вакантный мандат депутата областного парламента передали Белоусовой Валентине Михайловне -  зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия» (Кимрский избирательный округ №12).

Вакантным признан депутатский мандат Белоцерковского Андрея Владленовича. Ректор ТвГУ был назначен в январе 2017 года зампредом Правительства Тверской области и сложил с себя депутатские полномочия.

Удостоверение об избрании депутатом Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва Валентине Белоусовой вручила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

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Метки: законодательное собрание тверско области новый депутат в областном парламенте
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