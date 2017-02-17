В Законодательном Собрании Тверской области новый депутат

17 февраля на 55-м заседании избирательной комиссии Тверской области вакантный мандат депутата областного парламента передали Белоусовой Валентине Михайловне - зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия» (Кимрский избирательный округ №12).
Вакантным признан депутатский мандат Белоцерковского Андрея Владленовича. Ректор ТвГУ был назначен в январе 2017 года зампредом Правительства Тверской области и сложил с себя депутатские полномочия.
Удостоверение об избрании депутатом Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва Валентине Белоусовой вручила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.
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