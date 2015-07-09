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Андрей Белоцерковский назначен зампредом Правительства Тверской области

Андрей Белоцерковский назначен зампредом Правительства Тверской области - ТИА
10 Января 2017 11:40
Автор: TIA

На должность заместителя Председателя Правительства Тверской области назначен Андрей Владленович Белоцерковский. 10 января на заседании правительства об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.

Ректор ТвГУ будет заниматься вопросами развития образования, культуры и спорта. А в ведении зампреда Светланы Вержбицкой, которая ранее курировала эти сферы, останутся здравоохранение и социальная защита населения.

Андрей Белоцерковский окончил физико-механический факультет Ленинградского Политехнического института им. М.И.Калинина по специальности инженер-физик. Работал по распределению в лаборатории НИИ Командных приборов, затем в Ленинградском гидрометеорологическом институте (Российский государственный гидрометеорологический университет - РГГМУ). С 1990 по 1992 по линии Минобразования СССР находился на научной стажировке в Хоккайдском университете (Япония). В 1997 году получил должность, а в 1998-м - звание профессора по кафедре экспериментальной физики атмосферы РГГМУ. В начале 2000-х годов был приглашен профессором в Чикагский университет (США), затем работал проректором РГГМУ. С апреля 2009 года - ректор Тверского государственного университета.

Является почетным членом Японского метеорологического общества, членом Американского географического общества, членом Европейского метеорологического общества, членом Европейского географического союза, экспертом по образованию ЮНЕСКО. Возглавляет Тверское региональное отделение Русского географического общества.

По информации пресс-службы Правительства Тверской области

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Метки: новые назначения в правительстве тверской области Андрей Белоцерковский игорь руденя
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Комментарии (14)

  • BARBAdos 
    у ректора на своей основной работе время свободного очень много?
    10.01.2017 11:51
    2 | 15

    • Fotus 
      Он уже подошел к предельному для ректора возрасту, поэтому  на очередной срок избран не будет.
      10.01.2017 13:05
      1 | 4

  • antiER 
    Это хорошо. Физик ...удаком быть не может.
    10.01.2017 11:53
    11 | 4

  • ckfdf_nhele 
    Назначение метеоролога положительно сказалось на температуре наружного воздуха. И глаза у него как у японца узкие - красиво.
    10.01.2017 12:13
    2 | 15

    • aldan 
      Фото сделано после праздника, вот глаза и узкие.
      10.01.2017 14:44
      3 | 3

  • Dmitry Miroshnichenko 
    Поздравляем Андрея Владленовича с назначением и хотим пожелать успеха и удачи на новой должности!
    10.01.2017 12:32
    3 | 10

    • ckfdf_nhele 
      Эва как, Владленович.
      10.01.2017 12:45
      0 | 4

    • Dobry кrtek 
      "Поздравляем Андрея Владленовича..." Кто мы?) Йагупоп 77-й?
      Прикрепленные изображения:
      10.01.2017 14:56
      0 | 4

  • kudimov 
    А мне хочется наоборот выразить свои соболезнования Андрею Владленовичу. Он будет курировать те сферы, куда деньги выделяются в последнюю очередь и где проблем выше крыши.
    10.01.2017 12:48
    0 | 10

    • GOREZ 
      Достойный человек!
      10.01.2017 13:30
      1 | 2

    • hatamoto san 
      ну, ему-то хватит)))
      10.01.2017 13:47
      2 | 2

    • ilich 
      Не скажите, kudimov. Уверен, что  выделение  8 млн. рублей профессиональным спортсменам из бюджета Твери было согласовано с министром Белоцерковским и губернатором.
Иначе депутаты просто не пошли бы на откровенное воровство, не конченные же идиоты.
      10.01.2017 15:13
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Не конченные, соглашусь. Просто идиоты.
        10.01.2017 15:19
        0 | 4

  • MikeH 
    Я просто оставлю это здесь.
    Прикрепленные видео:
    BATTLE BEAST - King For A Day
    10.01.2017 16:17
    0 | 0
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