Андрей Белоцерковский назначен зампредом Правительства Тверской области

На должность заместителя Председателя Правительства Тверской области назначен Андрей Владленович Белоцерковский. 10 января на заседании правительства об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.

Ректор ТвГУ будет заниматься вопросами развития образования, культуры и спорта. А в ведении зампреда Светланы Вержбицкой, которая ранее курировала эти сферы, останутся здравоохранение и социальная защита населения.

Андрей Белоцерковский окончил физико-механический факультет Ленинградского Политехнического института им. М.И.Калинина по специальности инженер-физик. Работал по распределению в лаборатории НИИ Командных приборов, затем в Ленинградском гидрометеорологическом институте (Российский государственный гидрометеорологический университет - РГГМУ). С 1990 по 1992 по линии Минобразования СССР находился на научной стажировке в Хоккайдском университете (Япония). В 1997 году получил должность, а в 1998-м - звание профессора по кафедре экспериментальной физики атмосферы РГГМУ. В начале 2000-х годов был приглашен профессором в Чикагский университет (США), затем работал проректором РГГМУ. С апреля 2009 года - ректор Тверского государственного университета.

Является почетным членом Японского метеорологического общества, членом Американского географического общества, членом Европейского метеорологического общества, членом Европейского географического союза, экспертом по образованию ЮНЕСКО. Возглавляет Тверское региональное отделение Русского географического общества.

По информации пресс-службы Правительства Тверской области