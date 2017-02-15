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Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Тверской области, в котором погибли два сотрудника школы-интерната и ее 13-летний воспитанник

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Тверской области, в котором погибли два сотрудника школы-интерната и ее 13-летний воспитанник - ТИА
15 Февраля 2017 11:50
Автор: TIA

В отношении 41-летней москвички следователи СУ СКР по Тверской области возбудили уголовное дело. Женщину подозревают в нарушении правил дорожного движения, что спровоцировало страшную аварию, которая унесла жизни трех человек.

По версии следствия, 13 февраля в 15 часов 18 минут на 57 км автодороги «Тверь-Бежецк-Весьегонск» женщина, управляя автомобилем «Hyundai», не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную скорость движения, в результате не справилась с управлением машины и выехала на полосу встречного движения. Там она врезалась в ВАЗ-2106, который принадлежал ГБОУ «Бежецкая спец. (коррекционная) школа-интернат для детей сирот».

В результате дорожно-транспортного происшествия, находившиеся в «шестерке» водитель и сотрудник школы-интерната скончались на месте происшествия. 8-летний и 13-летний воспитанники учреждения получили травмы, с которыми были госпитализированы в районное медицинское учреждение, а затем в детскую областную больницу Твери. Там 13-летний мальчик от полученных травм скончался.

К настоящему времени с участием следователя-криминалиста СКР и сотрудников УМВД России по Тверской области произведен осмотр места происшествия. Опрошены сотрудники ГКОУ «Бежецкая школа-интернет № 1», истребованы и приобщены копии материала проверки по факту ДТП, документы из школы и другие. Следователи тщательно проверяют все обстоятельства произошедшего и изучают условия, которые привели к трагедии, - говорится в официальном сообщении ведомства, - в ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка, как действиям водителей транспортных средств, так и действиям должностных лиц, организовавших выезд воспитанников школы-интернета в город Тверь при неблагоприятных погодных условиях.

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