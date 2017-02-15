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15 февраля - день рождения губернатора Тверской области Игоря Рудени

15 февраля - день рождения губернатора Тверской области Игоря Рудени - ТИА
15 Февраля 2017 10:44
Автор: TIA

Фоторепортаж

Сегодня главе Тверского региона Игорю Рудене исполнилось 49 лет, правда, официальных поздравлений не будет, поскольку  Игорь Михайлович сейчас находится в краткосрочном отпуске. Он руководит областью уже почти год: исполняющим обязанности губернатора был назначен 2 марта приказом президента В. Путина.

Игорь Руденя сразу уверенно взял бразды правления в свои руки, начал чистить ряды чиновников, привлекать большие федеральные средства, разрабатывать серьёзные масштабные проекты. 18 сентября приставка и.о. исчезла по результатам выборов. 23 сентября в Тверском академическом театре драмы Игорь Руденя вступил в должность губернатора региона.  Корреспондент ТИА по данному случаю подготовил большой репортаж с места события. 

Благодаря Игорю Рудене, Правительство Тверской области подписало соглашение с компаниями «Роснефть» и «Автодор» о совместном развитии многофункциональных зон придорожного сервиса на трассе М-11. Предполагается, что на их территории будут размещены автозаправочные станции, места для стоянки автобусов, легковых и грузовых автомобилей, пункты общественного питания, магазины и другие объекты дорожного сервиса. В Тверской области также был утвержден план работ по газификации до 2020 года. Программа предусматривает строительство ООО «Газпром межрегионгазом» пяти межпоселковых газопроводов протяженностью 119,3 км на территории Осташковского, Старицкого, Калязинского районов.

В июле в Тверскую область приезжал Владимир Путин. Глава государства посетил агрофирму «Дмитрова Гора», а тверской губернатор смог презентовать президенту проект «Тверь Сити».

После вмешательства губернатора удалось разрешить ситуацию с компанией, отвечающей за теплоснабжение города - ООО "Тверская генерация". Тверь тяжело входила в отопительный сезон: ремонтная кампания непозволительно затянулась до декабря, город был весь перерыт, многие дома замерзали из-за низких параметров; предприятию угрожала процедура банкротства. Тогда новый глава региона сделал заявление: ООО «Тверская генерация» переходит под контроль Правительства Тверской области и городской власти.

Сдвинулось с мёртвой точки проблема долгостроев и обманутых дольщиков: в прошлом году удалось сдать почти 400 квартир, в текущем году в Твери планируют завершить четыре долгостроя Су-155.

Под руководством Игоря Рудени в регионе начали активно развивать паломнический туризм. Так, сейчас идут работы по восстановлению Нило-Столобенской обители. Кроме того, почти 40 млн рублей поступят из федерального бюджета в 2017 году на разработку проектов и собственно реставрацию 8 объектов культурного наследия – храмов и монастырей.

Благодаря эффективной работе губернатора, Тверская область вошла в двадцатку регионов России, достигших наилучших результатов в социально-экономическом развитии. В качестве поощрения за высокий результат областной бюджет получит в 2017 году дополнительную поддержку из федерального центра - 5 млрд. рублей.

В январе 2017 года, согласно рейтингу влияния руководителей регионов РФ, Игорь Руденя вошел в восьмерку самых влиятельных губернаторов в России.

Подробнее об амбициозных планах, проектах и задачах главы нашего региона, о его принципах как руководителя и личных качествах вы можете почитать в интервью Игоря Рудени на ТИА.

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Метки: игорь руденя
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Комментарии (28)

  • awk555 
    Либо хорошо,либо ни чего!Я за 2-ой вариант!!!
    15.02.2017 11:55
    1 | 8

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:56
      0 | 0

  • bae99 
    Что курил автор текста?
    15.02.2017 11:57
    1 | 13

  • pessimist 
    Прочитав сию оду надо срочно ходатайствовать перед рейтинговыми агентствами о поднятии пузатого еще на пару-тройку пунктов, в честь днюхи. Кстати, сегодня еще день рождения С.Т.Морозова, который для Твери реально сделал немало хорошего, хотя и не оставил после себя таких ярких фоток.
    15.02.2017 12:05
    0 | 14

  • Житель подземелья 
    Аминь! Слава партии и правительству!!! Мудене - слава!!!
    15.02.2017 12:07
    1 | 11

  • uabumoderoff 
    Правильно,нужно помогать обманутым дольщикам.Пусть заселяются,ведь правительство тверской области кормится с коммунальных платежей граждан.Да,ещё:с января тверская генерация берет пени за просрочку платежа.Не заплатили месяц,вот вам пени!Толстопузова надо кормить.
    15.02.2017 12:17
    0 | 6

  • Proletary 
    Андрей Шевелёв руководит Тверской областью уже около года. Это время ознаменовано сокращением численности чиновников, увольнением Василия Толоко и назначением нового сити-менеджера Валерия Павлова, подписанием ряда соглашений о реализации крупных инвестиционных проектов, повышением заработной платы учителям и воспитателям детских садов и многим другим. Но вместе с тем огромное количество проблем остаётся нерешёнными. Однако, по мнению Андрея Шевелева, всё возможно:
– Эта должность не допускает опускания рук и разочарования.
    15.02.2017 12:19
    0 | 12

    • Olga 75 
      Але, проснитесь, какой Андрей Шевелев? Уже год как областью руководит Игорь Руденя. Сегодня день рождение Рудени,  а не Шевелеву! С добрым утром уважаемый!
      15.02.2017 13:56
      4 | 1

      • ЧЕПАЕВ 
        Оля, пролетарий, писал про те же самые дифирамбы, и как у нас все в шоколаде, и ныне и присно .....
        15.02.2017 14:11
        0 | 6

        • horton 
          Оля самая вумная...)
          15.02.2017 15:04
          0 | 0

  • kudimov 
    Из всех перечисленных достижений, реальна только помощь части дольщиков, но непонятно на чьи деньги. Остальное пока только прожекты с неясной перспективой. Была обещана реструктуризация автопарка администрации - в пресс-релизах только разок это промелькнуло, типа "надо бы". ОТ точно лучше не стал ходить, кардинальной замены сетей Генерации тоже пока не видно, про мост -  тоже молчок, дороги в выбоинах, даже Советская.....
С Днем Рождения, Игорь Михайлович! Пожелания изложены выше.
    15.02.2017 12:33
    0 | 14

    • regtver 
      Обманутые дольщики - это золотое поле для губернаторов. У Рудени целый отдел по обманутым дольщикам в Правительстве. Свистят своим фирмам, которые будут достраивать незавершенные объекты. В качестве компенсации за достройку этим своим строительным фирмам выделяются лакомые куски земли. Причем список земель взамен достраивания домиков рассылается только своим фирмам, аффиллированным. Чужие зайти на эту достройку не могут. Оценка земельных участков, которые отдаются взамен достройки домиков, не проводится. В итоге все лучшие куски земли в Твери уходят своим фирмам. Выгоднейший бизнес, поэтому туда чужие строительные фирмы не пускают.  Руденя спит и видит, чтобы таких обманутых дольщиков побольше было. Это как бы узаконенный способ выделения земли без конкурсов, хотя с точки зрения российского законодательства это абсолютно незаконные сделки.
      15.02.2017 13:02
      0 | 7

    • BARBAdos 
      обманутые дольщики СУ-155 что то получают  за счет федерального участия через банк Российский Капитал, заслуги местных здесь практически нет - только через снятие админ. барьеров в плане сетей и инфраструктуры, отсутствия придирок и невымогательства взяток (как это обычно бывает).

А региональный закон по обманутым дольщикам так и не работает - Социальная Инициатива 3-я очередь так ничего и не получила, ул. Новая, 2 вроде тоже ничего не получили...
      15.02.2017 14:47
      0 | 0

  • Buzzer 
    Слава Путлеру! Мудени слава!
А дорог в городе нет....
    15.02.2017 12:33
    2 | 7

  • BARBAdos 
    как по мне, ничего принципиально не изменилось - как была у нас жопа, так она и осталась...
    15.02.2017 12:35
    0 | 15

    • LOLOSHA 
      Пессимист - Хуже некуда;
Оптимист - Да ну! Хуже есть куда!
      15.02.2017 12:49
      0 | 4

    • bublik 
      а ведь он прав. www.youtube.com/watch?v=G7u_NIuGWkQ
      15.02.2017 12:50
      0 | 1

    • Buzzer 
      У этой жопы щёки поменьше. Пока поменьше.
      15.02.2017 13:53
      0 | 4

  • Sosochek 
    С Днем Рождения ГУБЕРНАТОРЪ
    15.02.2017 13:11
    1 | 6

  • Остап Бендер 
    С 15 февраля вас
    15.02.2017 13:31
    0 | 4

  • Dobry кrtek 
    С днём рождения, уважаемый тов. Руденя! Счастья Вам, здоровья, успехов! Надеюсь, что Вы меня запомните.) Зря что ли поздравлял...
    15.02.2017 14:21
    1 | 3

    • kudimov 
      Все, теперь должность главврача областной больницы Вам гарантирована!)
      15.02.2017 14:30
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Нет, в главнюки не пойду. У меня спина не гибкая))).
        15.02.2017 14:34
        0 | 0

    • gavr69 
      все-таки лизнул,злодей.
      15.02.2017 15:53
      0 | 0

  • peshehod 
    Я бы поздравил с 54-летием диакона Андрея Кураева.
    15.02.2017 14:48
    0 | 0

  • sad 
    рано еще его поздравлять то))))
    15.02.2017 15:15
    0 | 0

  • RSERG 
    Так и хочется спросить авфтора, а что конкретно все это дало мне, простому гражданину? Он, афтор, явно потупит глаза и будет блееть тоже самое еще раз. А ответ прост  - НИЧЕГО.
    15.02.2017 15:38
    0 | 1

  • Mitrij 
    Лизнули так лизнули. Зачет.
    15.02.2017 15:56
    0 | 0
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