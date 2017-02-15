15 февраля - день рождения губернатора Тверской области Игоря Рудени

Сегодня главе Тверского региона Игорю Рудене исполнилось 49 лет, правда, официальных поздравлений не будет, поскольку Игорь Михайлович сейчас находится в краткосрочном отпуске. Он руководит областью уже почти год: исполняющим обязанности губернатора был назначен 2 марта приказом президента В. Путина.

Сегодня главе Тверского региона Игорю Рудене исполнилось 49 лет, правда, официальных поздравлений не будет, поскольку Игорь Михайлович сейчас находится в краткосрочном отпуске. Он руководит областью уже почти год: исполняющим обязанности губернатора был назначен 2 марта приказом президента В. Путина.

Игорь Руденя сразу уверенно взял бразды правления в свои руки, начал чистить ряды чиновников, привлекать большие федеральные средства, разрабатывать серьёзные масштабные проекты. 18 сентября приставка и.о. исчезла по результатам выборов. 23 сентября в Тверском академическом театре драмы Игорь Руденя вступил в должность губернатора региона. Корреспондент ТИА по данному случаю подготовил большой репортаж с места события.

Благодаря Игорю Рудене, Правительство Тверской области подписало соглашение с компаниями «Роснефть» и «Автодор» о совместном развитии многофункциональных зон придорожного сервиса на трассе М-11. Предполагается, что на их территории будут размещены автозаправочные станции, места для стоянки автобусов, легковых и грузовых автомобилей, пункты общественного питания, магазины и другие объекты дорожного сервиса. В Тверской области также был утвержден план работ по газификации до 2020 года. Программа предусматривает строительство ООО «Газпром межрегионгазом» пяти межпоселковых газопроводов протяженностью 119,3 км на территории Осташковского, Старицкого, Калязинского районов.

В июле в Тверскую область приезжал Владимир Путин. Глава государства посетил агрофирму «Дмитрова Гора», а тверской губернатор смог презентовать президенту проект «Тверь Сити».

После вмешательства губернатора удалось разрешить ситуацию с компанией, отвечающей за теплоснабжение города - ООО "Тверская генерация". Тверь тяжело входила в отопительный сезон: ремонтная кампания непозволительно затянулась до декабря, город был весь перерыт, многие дома замерзали из-за низких параметров; предприятию угрожала процедура банкротства. Тогда новый глава региона сделал заявление: ООО «Тверская генерация» переходит под контроль Правительства Тверской области и городской власти.

Сдвинулось с мёртвой точки проблема долгостроев и обманутых дольщиков: в прошлом году удалось сдать почти 400 квартир, в текущем году в Твери планируют завершить четыре долгостроя Су-155.

Под руководством Игоря Рудени в регионе начали активно развивать паломнический туризм. Так, сейчас идут работы по восстановлению Нило-Столобенской обители. Кроме того, почти 40 млн рублей поступят из федерального бюджета в 2017 году на разработку проектов и собственно реставрацию 8 объектов культурного наследия – храмов и монастырей.

Благодаря эффективной работе губернатора, Тверская область вошла в двадцатку регионов России, достигших наилучших результатов в социально-экономическом развитии. В качестве поощрения за высокий результат областной бюджет получит в 2017 году дополнительную поддержку из федерального центра - 5 млрд. рублей.

В январе 2017 года, согласно рейтингу влияния руководителей регионов РФ, Игорь Руденя вошел в восьмерку самых влиятельных губернаторов в России.

Подробнее об амбициозных планах, проектах и задачах главы нашего региона, о его принципах как руководителя и личных качествах вы можете почитать в интервью Игоря Рудени на ТИА.