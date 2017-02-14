В Осташкове мужчина написал ложный донос на полицейских

Осташковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Осташкова, обвиняемого в преступлении по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос).

Осташковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Осташкова, обвиняемого в преступлении по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос).

7 ноября 2016 года днём обвиняемый находился в здании Осташковского МСО регионального СК России. Из-за личных обид он оговорил полицейских в том, что они избили его, и написал заявление следователю о побоях.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.