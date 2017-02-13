В Тверской области в ДТП погибли два человека, а два ребенка получили тяжелейшие травмы

Страшная авария произошла 13 февраля на 57 км автодороги Тверь-Бежецк в Рамешковском районе. Столкнулись ВАЗ-2106 и Hyundai Starex.

Страшная авария произошла 13 февраля на 57 км автодороги Тверь-Бежецк в Рамешковском районе. Столкнулись ВАЗ-2106 и Hyundai Starex.

В результате происшествия водитель и женщина-пассажир «шестерки» от полученных травм скончались на месте. А два ребенка-пассажира ВАЗа, 2003 и 2008 г.р., получили тяжелейшие травмы. Их госпитализировали в Рамешковскую ЦРБ.

Как стало известно ТИА, для оказания срочной медицинской помощи детям из Тверской областной больницы выехал реанимобиль. Из-за плохих погодных условий вертолет МЧС к месту ЧП вылететь не смог.

Как рассказали ТИА читатели погибшие - сотрудники коррекционного интерната, дети - воспитанники