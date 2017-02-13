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В Тверской области в ДТП погибли два человека, а два ребенка получили тяжелейшие травмы

В Тверской области в ДТП погибли два человека, а два ребенка получили тяжелейшие травмы - ТИА
13 Февраля 2017 16:55
Автор: TIA
Фотограф: УМЧС России по Тверской области

Фоторепортаж

Страшная авария произошла 13 февраля на 57 км автодороги Тверь-Бежецк в Рамешковском районе. Столкнулись ВАЗ-2106 и  Hyundai Starex.

В результате происшествия водитель и женщина-пассажир «шестерки» от полученных травм скончались на месте. А два ребенка-пассажира ВАЗа, 2003 и 2008 г.р., получили тяжелейшие травмы. Их госпитализировали в Рамешковскую ЦРБ.

Как стало известно ТИА, для оказания срочной медицинской помощи детям из Тверской областной больницы выехал реанимобиль. Из-за плохих погодных условий вертолет МЧС к месту ЧП вылететь не смог.

Как рассказали ТИА читатели погибшие - сотрудники коррекционного интерната, дети - воспитанники

  • Фото Борис Диденко
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Комментарии (9)

  • Naum 
    Бежецкую дорогу плохо в этом году чистят, постоянно после выпавшего снега машины на обочине валяются.
    13.02.2017 17:17
    0 | 8

    • sidorovseregyq 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      13.02.2017 23:01
      0 | 0

  • Buzzer 
    Вот и покупай российское гавто. Шансов выжить ноль.
    13.02.2017 17:44
    1 | 12

    • HEKTOE 
      А при чём тут производитель? Между авто лет 30-40, к тому же старекс минимум в два раза тяжелее.
      13.02.2017 18:44
      2 | 8

    • Old_man 
      Вероятнее всего сотрудники интерната везли детей на служебной машине, которой «в обед – сто лет».
      13.02.2017 21:34
      0 | 0

  • Sobaken 
    Вот тебе и освЯтили участок дороги
    13.02.2017 17:47
    1 | 11

  • Nyuta 
    Соболезнования родным и близким
    13.02.2017 17:48
    0 | 11

  • sad 
    а старекс выстоял... соболезнования
    13.02.2017 18:46
    1 | 1

  • flam_47 
    Что за организация обслуживает и так в хлам убитую дорогу,судя по каше на дороге глонасс там проезжал и убирал,новая фишка современной России!!!
    13.02.2017 22:28
    0 | 0
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