У тверского бомжа-«детдомовца» украли «дверь» в его жилище

О колодце на Соминке в Твери, который стал приютом для детдомовца, ТИА сообщало в ноябре 2016 года. История продолжается: теперь кто-то украл «дверь» в это жилище. Колодец находится на детской площадке, в «логове» бомжа может в любой момент оказаться как любой прохожий, так и ребенок, гуляющий здесь.

О колодце на Соминке в Твери, который стал приютом для детдомовца, ТИА сообщало в ноябре 2016 года. История продолжается: теперь кто-то украл «дверь» в это жилище. Колодец находится на детской площадке, в «логове» бомжа может в любой момент оказаться как любой прохожий, так и ребенок, гуляющий здесь.

История с колодцем, который приютил мужчину, началась в ноябре. Тогда читательница ТИА Swetik написала народную новость «муж знакомой вышел на улицу и увидел, как из-под бетонной крышки колодца вылез мужчина вполне приличной наружности, отряхнулся и пошел». На следующий день читательница рассказала, что к колодцу пришли люди и прогнали этого «жителя подземелья»

Вот что Swetik увидела тогда в колодце и рассказала ТИА: "Над землей, где стоит вода, была приделана полка, на которой спал достаточно молодой человек в трусах и майке. Он очень просил его не выселять, по его словам он детдомовец, ему не дали жилья и сейчас мужчина живет здесь. Мужчину долго уговаривали вылезти из люка, обещали отвезти в администрацию для решения его вопроса с жильем. Наконец житель подземелья вылез, умылся снегом, на белую футболку надел достаточно приличную куртку, взял с собой два пакета. Пока он проделывал эту процедуру, сантехники отошли к машине, и тут мужчина припустил со всех ног. Сбежал, короче, житель колодца у дома №71 по ул.Дачная".

Сегодня в ТИА позвонила одна из мам, которая гуляла с ребенком на этой площадке. Женщина рассказала, что с тех пор никто из местных жителей не видел, вернулся ли жилец в свое убежище или нет, но гулять рядом с колодцем мамочки с детишками теперь опасаются.

- А на днях дверь в эту «квартиру-студию» кто-то спер, рассказала ТИА Елена. Теперь в гостях у этого мужика может оказаться любой.

ТИА выехало на место. Действительно, крышки нет. В колодец кто-то набросал всякого мусора. На лежанке «детдомовца» валяются какие-то вещи, полотенце, одежда, обувь.

Колодец открыт, нет никаких ограждений: добро пожаловать в ямку. Если пойдешь вечером здесь, непременно упадешь, так как фонарей на этой площадке крайне мало, а рядом с этим колодцем и вовсе нет.