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Йожик Малафей написал лучшую народную новость недели!

13 Февраля 2017 13:51
Автор: TIA

Лучшим народным корреспондентом недели с 6 по 12 ноября стал Йожик Малафей, автор новости "А давайте посадим всех госслужащих Администрации Твери, районов города и прочих служб, работающих с населением, в одно здание". "Задолбали метания по всему городу за нужными (или ненужными) справками", - пишет читатель и предлагает переселить всех чиновников, к примеру, в "Рюмку".

Новость набрала 36 "плюсов" и всего семь "минусов". Лучшему корреспонденту мы вручаем подарочный сертификат на услуги студии красоты Людмилы Горбачёвой на 1000 рублей. Поздравляем Йожика Малафея и ждём его за призом в редакции ТИА по адресу: ул. Озёрная, 11А.

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Метки: чиновники твери лучшая народная новость недели конкурс на лучшую народную новость недели студия красоты людмилы горбачёвой
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Комментарии (5)

  • kudimov 
    Крот поторопился. А так бы тоже получил билет в салон красоты, хоть подмарафетили бы старца)
    13.02.2017 14:02
    2 | 7

    • Dobry кrtek 
      Я же добрый, а посему отдал бы сертификат какому-нибудь пердунку...) Да хотя бы Кудимову. Всё-таки ему нужнее, хоть и уже поздно.)) Или Цаголову, пусть татуажем губ на съезде мгерышей похвастает.)
      13.02.2017 14:12
      0 | 5

      • kudimov 
        ахахахахаха)) Не, Крот, Вам важнее подмолодиться) Все же впереди в жизни у Вас?)) Я женат, моя жизнь уже искалечена, могу хоть в телогрейке ходить и небритый, ничего не измениться! А Вы то - холостой!)
        13.02.2017 14:25
        1 | 5

  • uabumoderoff 
    А вдруг иожик натурал?Хотя редакции виднее.
    13.02.2017 15:10
    0 | 0

  • romich 
    А меня удивляет, как откровенная чушь стала лучшей новостью.
    13.02.2017 15:42
    0 | 1
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