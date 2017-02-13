Йожик Малафей написал лучшую народную новость недели!

Лучшим народным корреспондентом недели с 6 по 12 ноября стал Йожик Малафей, автор новости "А давайте посадим всех госслужащих Администрации Твери, районов города и прочих служб, работающих с населением, в одно здание". "Задолбали метания по всему городу за нужными (или ненужными) справками", - пишет читатель и предлагает переселить всех чиновников, к примеру, в "Рюмку".

Лучшим народным корреспондентом недели с 6 по 12 ноября стал Йожик Малафей, автор новости "А давайте посадим всех госслужащих Администрации Твери, районов города и прочих служб, работающих с населением, в одно здание". "Задолбали метания по всему городу за нужными (или ненужными) справками", - пишет читатель и предлагает переселить всех чиновников, к примеру, в "Рюмку".

Новость набрала 36 "плюсов" и всего семь "минусов". Лучшему корреспонденту мы вручаем подарочный сертификат на услуги студии красоты Людмилы Горбачёвой на 1000 рублей. Поздравляем Йожика Малафея и ждём его за призом в редакции ТИА по адресу: ул. Озёрная, 11А.