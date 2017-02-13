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18 февраля пройдёт прощание с тверским музыкантом Владом Ясенем, погибшим на Пхукете

18 февраля пройдёт прощание с тверским музыкантом Владом Ясенем, погибшим на Пхукете - ТИА
13 Февраля 2017 11:19
Автор: TIA

В субботу, 18 февраля, пройдёт прощание с тверским музыкантом Владом Ясенем. Об этом сообщила его дочь Ариадна вечером 12 февраля. Напомним, 49-летний Владлен Ясень-Лазо погиб при загадочных обстоятельствах на острове Пхукет, где он проживал последние пару лет вместе с супругой, в конце января. 

По словам девушки, урна с прахом была получена из Таиланда в целости и сохранности. "Папа будет похоронен на кладбище в Доршево (деревня рядом с Клином), а перед этим отпет в церкви рядом", - пишет дочь музыканта. 

Прощание состоится 18 февраля в 12:00 по адресу: Московская область, Клинский район, село Доршево, 37а, церковь Преображения Господня. Ариадна просит всех, кто хочет присутствовать на поминках, помимо похорон, дать об этом знать в течение суток.

Влад Ясень - певец, композитор, баянист. Полное имя - Владлен Савосин. Родился 28 ноября 1968 года в городе Клин Московской области. Начальное музыкальное образование Владлен получил в клинской музыкальной школе. В 1984 году он поступил в Тверское музыкальное училище на отделение теории музыки. В 1992 году Владлен Савосин вошел в сопровождающий состав известного шансонье Михаила Круга — группу «Попутчик».

Первый концерт Влада Ясеня с группой «Попутчик» прошел в 1992 году в тверском ресторане «Старый замок». После трагической гибели Михаила Круга Влад Ясень и остальные участники «Попутчика» несколько месяцев пребывали в оцепенении и понятия не имели, что делать дальше. Однако затем музыканты решили продолжать работу. В 2004 году выпустил свой первый сольный альбом и Влад Ясень. На диск под названием «В дороге» вошли как песни его авторства, так и композиции друзей.

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Метки: влад ясень прощание с владом ясенем группа попутчик музыканты михаила круга
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Комментарии (3)

  • uabumoderoff 
    Как можно отпевать урну с прахом?Кремация не христианский процесс!
    13.02.2017 12:47
    2 | 1

  • antiER 
    ТИА если убираете комментарии, уберите лучше саму новость.
    13.02.2017 13:32
    2 | 1

    • horosheeva.inna 
      Вы противник воровской партии, но любитель воровской музыки?
      13.02.2017 14:27
      1 | 2
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