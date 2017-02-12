Заволжье осталось без света, но с отоплением и горячей водой

Электроснабжение было отключено в 21.30 11 февраля, по информации Горэлектро. Света нет на улицах Артюхиной, Паши Савельевой, на Молодежном бульваре, Фрунзе и Седова.
Напомним, в этот же день вечером в Заволжском районе из-за порыва на теплотрассе отключили горячую воду и теплоснабжение.
На место выехали сотрудники "Тверской генерации". В 20:00 ремонтно-восстановительные работы были завершены, в систему начали подавать теплоноситель.
Как сообщили в администрации Твери, регламентное время восстановления услуг - до 24 часов.
Комментарии (2)
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sad
12.02.2017 11:09
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mishaivanoq
12.02.2017 12:03
0
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