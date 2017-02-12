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Заволжье осталось без света, но с отоплением и горячей водой

Заволжье осталось без света, но с отоплением и горячей водой - ТИА
12 Февраля 2017 10:10
Автор: TIA

Электроснабжение было отключено в 21.30 11 февраля, по информации Горэлектро.  Света нет на улицах Артюхиной, Паши Савельевой, на Молодежном бульваре, Фрунзе и Седова.

Напомним, в этот же день вечером в Заволжском районе из-за порыва на теплотрассе отключили горячую воду и теплоснабжение. 

На место выехали сотрудники "Тверской генерации". В 20:00 ремонтно-восстановительные работы были завершены, в систему начали подавать теплоноситель. 

Как сообщили в администрации Твери, регламентное время восстановления услуг - до 24 часов.

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Комментарии (2)

  • sad 
    регламентное время восстановления услуг - до 24 часов..
удобно)
    12.02.2017 11:09
    0 | 1

    • mishaivanoq 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      12.02.2017 12:03
      0 | 0
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