Заволжье осталось без света, но с отоплением и горячей водой

Электроснабжение было отключено в 21.30 11 февраля, по информации Горэлектро. Света нет на улицах Артюхиной, Паши Савельевой, на Молодежном бульваре, Фрунзе и Седова.

Электроснабжение было отключено в 21.30 11 февраля, по информации Горэлектро. Света нет на улицах Артюхиной, Паши Савельевой, на Молодежном бульваре, Фрунзе и Седова.

Напомним, в этот же день вечером в Заволжском районе из-за порыва на теплотрассе отключили горячую воду и теплоснабжение.

На место выехали сотрудники "Тверской генерации". В 20:00 ремонтно-восстановительные работы были завершены, в систему начали подавать теплоноситель.

Как сообщили в администрации Твери, регламентное время восстановления услуг - до 24 часов.