В Заволжье произошёл порыв на теплосетях "Тверской генерации"

11 февраля в 18:20 11 в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение об отключении горячей воды и теплоснабжения в Заволжском районе Твери. На место порыва выехали ремонтные бригады от ООО «Тверская генерация».

11 февраля в 18:20 11 в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение об отключении горячей воды и теплоснабжения в Заволжском районе Твери. На место порыва выехали ремонтные бригады от ООО «Тверская генерация».

Всего к проведению работ привлекается группировка сил и средств в составе 13 человек, 4 единицы техники, из них от МЧС России - 3 человека, 1 единица техники.

В 20:00 ремонтно-восстановительные работы завершены, в настоящее время в систему подают теплоноситель.