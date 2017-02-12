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В Заволжье произошёл порыв на теплосетях "Тверской генерации"

11 Февраля 2017 20:49
Автор: TIA

11 февраля в 18:20 11 в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение об отключении горячей воды и теплоснабжения в Заволжском районе Твери. На место порыва выехали ремонтные бригады от ООО «Тверская генерация».

Всего к проведению работ привлекается группировка сил и средств в составе 13 человек, 4 единицы техники, из них от МЧС России - 3 человека, 1 единица техники.

В 20:00 ремонтно-восстановительные работы завершены, в настоящее время в систему подают теплоноситель. 

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Метки: порыв на теплосетях тверская генерация отключение тепла происшествие в твери
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Комментарии (4)

  • protivvsex 
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    11.02.2017 21:03
    0 | 0

    • Наташа (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/130326850817644/) 
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      12.02.2017 00:58
      0 | 0

  • AlexR69 
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    11.02.2017 22:06
    0 | 0

    • Uylo_Yobannen 
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      11.02.2017 22:26
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