Объявление о поиске SMM-менеджера было размещено не МУП "ЖЭК"

МУП "ЖЭК" не размещало объявлений о поиске SMM-менеджера, сообщает пресс-служба администрации Твери.
Напомним, новость об объявлении на одном из сайтов с вакансиями обнаружил читатель ТИА tveritianin. "В обязанности специалиста входит ведение групп и продвижение МУП «ЖЭК» в социальных сетях, наполнение групп контентом, работа с форумами, работа со статистикой, ведение отчетности и деловой переписки. Требование одно – будущий СММ-щик должен быть пользователем ПК".
Читатель позвонил в отдел кадров предприятия, но там ответили, что набор на вакансию пока приостановлен. Впрочем, по сообщению городских властей, сообщение на сайте вакансий было ложным.
Комментарии (2)
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Uylo_Yobannen
10.02.2017 20:33
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