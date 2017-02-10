Объявление о поиске SMM-менеджера было размещено не МУП "ЖЭК"

МУП "ЖЭК" не размещало объявлений о поиске SMM-менеджера, сообщает пресс-служба администрации Твери. Напомним, новость об объявлении на одном из сайтов с вакансиями обнаружил читатель ТИА tveritianin.

МУП "ЖЭК" не размещало объявлений о поиске SMM-менеджера, сообщает пресс-служба администрации Твери.

Напомним, новость об объявлении на одном из сайтов с вакансиями обнаружил читатель ТИА tveritianin. "В обязанности специалиста входит ведение групп и продвижение МУП «ЖЭК» в социальных сетях, наполнение групп контентом, работа с форумами, работа со статистикой, ведение отчетности и деловой переписки. Требование одно – будущий СММ-щик должен быть пользователем ПК".

Читатель позвонил в отдел кадров предприятия, но там ответили, что набор на вакансию пока приостановлен. Впрочем, по сообщению городских властей, сообщение на сайте вакансий было ложным.