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Объявление о поиске SMM-менеджера было размещено не МУП "ЖЭК"

10 Февраля 2017 19:06
Автор: TIA

МУП "ЖЭК" не размещало объявлений о поиске SMM-менеджера, сообщает пресс-служба администрации Твери. 

Напомним, новость об объявлении на одном из сайтов с вакансиями обнаружил читатель ТИА tveritianin. "В обязанности специалиста входит ведение групп и продвижение МУП «ЖЭК» в социальных сетях, наполнение групп  контентом, работа с форумами, работа со статистикой, ведение отчетности и деловой переписки. Требование одно – будущий СММ-щик должен быть пользователем ПК".

Читатель позвонил в отдел кадров предприятия, но там ответили, что набор на вакансию пока приостановлен. Впрочем, по сообщению городских властей, сообщение на сайте вакансий было ложным.

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Метки: поиск работы в твери администрация твери
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Комментарии (2)

  • gavr69 
    на воре и шапочка сгорела ,
    10.02.2017 19:27
    0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    Мопед не мой, я просто дал объяву ©
    10.02.2017 20:33
    0 | 0
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