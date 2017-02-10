tvernews.ru
10 февраля Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Председатель Тверского областного суда никаких обличающих заявлений не делал. Ответ на народную новость

10 Февраля 2017 10:38
Автор: TIA

8 февраля на сайте ТИА была опубликована народная новость  Mike_V «Председатель Тверского областного суда заявил о возможной коррупции». В ней автор процитировал председателя суда Карташова, который выступил с докладом об итогах деятельности судов Тверской области за прошлый год.

В свою очередь, Тверской областной суд оперативно отреагировал на сообщение автора народной новости и опубликовал официальный ответ на своем сайте. И вот как он звучит:

«Приятно удивлены, с каким неподдельным вниманием читатели и авторы «ТИА» следят за жизнью судейского сообщества области.

Одновременно с этим, возникает некоторое недоумение толкования изложенного во время официального мероприятия. Считаем необходимым пояснить уважаемому автору популярного сетевого издания, обозначившему себя под ником Mike_V, что в заинтересовавшем его блоке доклада председателя Тверского областного суда Александра Карташова, прозвучавшем 02 февраля 2017 года, речь шла именно о целесообразности расходования денежных средств прежним руководством Тверской области по вопросу обеспечения достойных условий работы мировых судей, к которым за правовым разрешением возникающих коллизий обращаются жители области. Обличающих заявлений по данному вопросу перед уважаемой аудиторией не делалось.

Считаем необходимым также обратить внимание читателя на следующий момент. Во время того же совещания прозвучало обращение губернатора Тверской области Игоря Рудени, в котором подчеркивалось, что «Правительство Тверской области со своей стороны продолжит работу по обеспечению необходимых условий для работы мировых судей», что не может не вселять надежду на то, что в конце концов мировые судьи губернии обретут достойные условия работы.

Полемизировать по данному вопросу в дальнейшем считаем нецелесообразным».

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: борьба с коррупцией тверской областной суд александр карташов
Смотрите также:
Комментарии (11)

  • spletnik 
    Какой-то слегка истеричный ответ суда
    10.02.2017 10:42
    0 | 9

  • ksuha1797 
    правда глаза колет
    10.02.2017 10:45
    0 | 2

  • Scribe 
    Достойный труд судей должен происходить в достойных помещениях,
например в Бастилии!
Вы же выбили себе "достойное" помещение, вот его отремонтируйте и отправляйте там правосудие
    10.02.2017 10:53
    0 | 11

  • Dobry кrtek 
    Судя по ответу судейских "пауков"  народный новостник был прав, а Карташов перепуган возможным лишением доходного места)))  Ничего, в вахтёры пойдёт, если что))
    10.02.2017 10:56
    0 | 6

  • BARBAdos 
    шанс подлизать кому надо они использовали на 100%. Так че ж вы 3-я власть, во время правления предыдущего губера ему не тыкнули про эти безобразия? А когда руденя уйдет, будете лизать следующему губеру, а на сегодняшнего все висяки вешать?

Вообще то судебная власть должна быть независимой во всем, для этого вам "судьям" чумовые зарплаты платят, дают оружие , неприкосновенность, пожизненный пенсион и даже черные халаты, а вы, не стесняясь, диферамбы местному царьку поете. Понятно, что совести уже давно нет, но зачем так унижаться то, никто вас особо ни в чем не обвинял, или уже рефлекс срабатывает?
    10.02.2017 10:57
    0 | 5

  • Zlata Ognevich 
    читаешь комментарии и не нарадуешься. до чего ж хороша диванная журналистика! в стране вообще кто-нибудь работает?
    10.02.2017 11:30
    2 | 0

    • webagent 
      Работа у них такая 
работа у них просная
      10.02.2017 11:42
      0 | 7

    • LyudoEdka 
      Злата, профиль откорректируй
      10.02.2017 11:49
      0 | 6

  • Whois 
    Каммент слабоват как в плане психологическом, так и содержательном.
    10.02.2017 12:13
    0 | 3

  • JKTU 
    Зачем Злате корректировать профиль? ОН-ОНА-ОНО сейчас не скрываются. Даже свои парады организовывают.
    10.02.2017 12:16
    0 | 4

  • sad 
    ответ "порадовал" ="Полемизировать по данному вопросу в дальнейшем считаем нецелесообразным."
    10.02.2017 12:30
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
122

Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

2017-02-06 11:23
78

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
68

Тверские водители помогли девушке поздравить маму с Днем Рождения

2017-02-03 20:35
68

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

2017-02-07 19:36
62

В Кимрах состоялся "Лыжный спринт"

2017-02-04 22:25
59

«Встань и иди!»: тверской профессор разработал лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники

2017-02-08 12:49
58

Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

2017-02-06 16:50
58

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100