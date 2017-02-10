Председатель Тверского областного суда никаких обличающих заявлений не делал. Ответ на народную новость

8 февраля на сайте ТИА была опубликована народная новость Mike_V «Председатель Тверского областного суда заявил о возможной коррупции». В ней автор процитировал председателя суда Карташова, который выступил с докладом об итогах деятельности судов Тверской области за прошлый год.

8 февраля на сайте ТИА была опубликована народная новость Mike_V «Председатель Тверского областного суда заявил о возможной коррупции». В ней автор процитировал председателя суда Карташова, который выступил с докладом об итогах деятельности судов Тверской области за прошлый год.

В свою очередь, Тверской областной суд оперативно отреагировал на сообщение автора народной новости и опубликовал официальный ответ на своем сайте. И вот как он звучит:

«Приятно удивлены, с каким неподдельным вниманием читатели и авторы «ТИА» следят за жизнью судейского сообщества области.

Одновременно с этим, возникает некоторое недоумение толкования изложенного во время официального мероприятия. Считаем необходимым пояснить уважаемому автору популярного сетевого издания, обозначившему себя под ником Mike_V, что в заинтересовавшем его блоке доклада председателя Тверского областного суда Александра Карташова, прозвучавшем 02 февраля 2017 года, речь шла именно о целесообразности расходования денежных средств прежним руководством Тверской области по вопросу обеспечения достойных условий работы мировых судей, к которым за правовым разрешением возникающих коллизий обращаются жители области. Обличающих заявлений по данному вопросу перед уважаемой аудиторией не делалось.

Считаем необходимым также обратить внимание читателя на следующий момент. Во время того же совещания прозвучало обращение губернатора Тверской области Игоря Рудени, в котором подчеркивалось, что «Правительство Тверской области со своей стороны продолжит работу по обеспечению необходимых условий для работы мировых судей», что не может не вселять надежду на то, что в конце концов мировые судьи губернии обретут достойные условия работы.

Полемизировать по данному вопросу в дальнейшем считаем нецелесообразным».