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Многострадальный и знаменитый ДК «Шахтер» отремонтируют за три года

Многострадальный и знаменитый ДК «Шахтер» отремонтируют за три года - ТИА
http://tver-kprf.ru/
09 Февраля 2017 19:57
Автор: TIA

Ремонт знаменитого на всю страну Дворца культуры «Шахтер» в Нелидово начнётся уже в этом году, как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, средства на работы уже заложены в областном бюджете. 9 февраля на заседании региональной бюджетной комиссии принято решение о выделении финансов на восстановление культурного объекта. 

Напомним, жители Нелидово на прямой линии попросили Владимира Путина отремонтировать Дворец культуры шахтёров. 

Один из вопросов, который прочитал президент сам, звучал так: «Помогите спасти дворец. Он – лицо города. В бюджете нет денег».

 «Там адреса нет. О чем идет речь?» - попросил уточнить Путин.

Суть вопроса была непонятна, однако автор оставил свой контактный телефон. Позже выяснилось, что речь идет о Дворце культуры шахтеров в Нелидове. Местные жители не раз обращались к властям с просьбами о ремонте здания постройки 50-х годов, которое находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает Первый канал. 

На сайте change.org была размещена петиция с требованием отремонтировать Дворец. Потом жители района обратились к губернатору Игорю Рудене с просьбой оказать поддержку в восстановлении «Шахтера». 

Судьба ДК была решена. Ремонтные работы будут вестись поэтапно, в течение трех лет. В 2017-м году запланированы работы по демонтажу конструкций, обустройству чердачных и межэтажных перекрытий, ремонту кровли. На эти цели в бюджете области на 2017 год предусмотрено 27,4 млн рублей.

Министерству культуры поручено продумать концепцию развития учреждения.

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Метки: дк шазтер вопрос путину дворец культуры шахтер в нелидово ремонт дворца культуры
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Комментарии (2)

  • konbur 
    По одному проекту с ДК "Химволокно" строился?
    09.02.2017 20:37
    0 | 2

    • Whois 
      ДК Химволокно там на ступеньках поместится. Ничего общего.
      09.02.2017 22:38
      0 | 0
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