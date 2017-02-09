Многострадальный и знаменитый ДК «Шахтер» отремонтируют за три года

Ремонт знаменитого на всю страну Дворца культуры «Шахтер» в Нелидово начнётся уже в этом году, как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, средства на работы уже заложены в областном бюджете. 9 февраля на заседании региональной бюджетной комиссии принято решение о выделении финансов на восстановление культурного объекта.
Напомним, жители Нелидово на прямой линии попросили Владимира Путина отремонтировать Дворец культуры шахтёров.
Один из вопросов, который прочитал президент сам, звучал так: «Помогите спасти дворец. Он – лицо города. В бюджете нет денег».
«Там адреса нет. О чем идет речь?» - попросил уточнить Путин.
Суть вопроса была непонятна, однако автор оставил свой контактный телефон. Позже выяснилось, что речь идет о Дворце культуры шахтеров в Нелидове. Местные жители не раз обращались к властям с просьбами о ремонте здания постройки 50-х годов, которое находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает Первый канал.
На сайте change.org была размещена петиция с требованием отремонтировать Дворец. Потом жители района обратились к губернатору Игорю Рудене с просьбой оказать поддержку в восстановлении «Шахтера».
Судьба ДК была решена. Ремонтные работы будут вестись поэтапно, в течение трех лет. В 2017-м году запланированы работы по демонтажу конструкций, обустройству чердачных и межэтажных перекрытий, ремонту кровли. На эти цели в бюджете области на 2017 год предусмотрено 27,4 млн рублей.
Министерству культуры поручено продумать концепцию развития учреждения.
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Комментарии (2)
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konbur
09.02.2017 20:37
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Whois
09.02.2017 22:38
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