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С начала текущего года в Твери произошло 9 ДТП с участием маршрутных такси

09 Февраля 2017 12:05
Автор: TIA

С начала текущего года в Твери произошло 9 ДТП с участием маршрутных такси, в которых 1 человек погиб  и 21 получили травмы.  Так, например,  25 января, около 09.00 час. на пр-те Чайковского водитель, управляя маршрутным такси №28, не учел дорожные и метеорологические условия и врезался в остановившийся на запрещающий сигнал светофора автобус №107. В результате ДТП 5 пассажиров маршрутного такси были доставлены в больницу.

31 января, около 18.00 на ул. Орджоникидзе водитель маршрутного такси №27 сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пенсионерка в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение, впоследствии скончалась. Кроме того, в маршрутном такси упал пассажир, который понадобилась медпомощь.

6 февраля, около 12.00 на Комсомольском пр-те водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с маршрутным такси. В результате столкновения в салоне автобуса упала женщина, которую госпитализировали.
 
Сотрудники ГИБДД отмечают низкую дисциплину и слабую профессиональную подготовку водителей.

Каждый месяц в Твери проходит профилактическое мероприятие «Маршрутное такси»: инспекторы ГИБДД контролируют техническое состояние маршруток при выпуске их на линию, ведут скрытое наблюдение за тем, как водители соблюдают ПДД, проверяют наличие путевой документации. При выявлении правонарушений составляют административные протоколы как на водителей маршрутных транспортных средств, так и на должностных лиц.

Если пассажир упал в салоне и получил травмы, необходимо немедленно сообщить о случившемся водителю. Важно запомнить данные владельца маршрутного такси, которые расположены в салоне, марку и гос. номер автомобиля. Информацию необходимо передавать по телефонам дежурной части ГИБДД 58-04-00, 58-59-00 или 02.

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Метки: дтп в твери дтп с маршруткой маршрутное такси
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Комментарии (6)

  • bae99 
    До тех пор пока в Твери не будет НОРМАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОТ, все потуги ГИБДД - как мертвому припарки.
    09.02.2017 12:16
    1 | 7

    • Ferapont 
      Смотреть нужно ширше !
Нормальному городу - НОРМАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ, НОРМАЛЬНОЕ ГИБДД, НОРМАЛЬНЫЙ ОТ !
А то первые не работают но грабят, вторые херово работают, третий вапще загибается..
      09.02.2017 12:31
      0 | 8

    • Житель подземелья 
      До тех пор, пока ГИБДД (как и вся полиция, в общем-то) будет работать по "палочному" принципу и иметь план по раскрытию - ничего хорошего не будет. А будет как всегда: нарушил - молодец, на тебе штраф, а сотруднику - галочку (у обычных полицейских это звучит как "когда убьют - тогда и приедем"). Хотя изначальный смысл данных структур - предотвращать правонарушения и уже потом - расследовать случившиеся.
      09.02.2017 12:37
      0 | 4

      • Alx 
        Не будет плана - вообще делать ничего не будут. Очевидно же.
        09.02.2017 14:08
        0 | 0

  • Naum 
    Полная фигня, ежедневно по несколько ДПТ с маршрутками. Большинство не обращаются в ГИБДД, а значит и в статистику не попадут. А ведь ГИБДД хочет показать какие они молодцы, работают, аварийность снизилась, а реально все наоборот.
    09.02.2017 13:58
    0 | 0

  • DenBlldenn 
    И почему? А потому что ГИБДД разрешает так ездить.
Захотели бы - за месяц навели порядок оштрафовав каждого без исключения, по всей строгости.
А делать рейд на один день раз в квартал это не работа.
    09.02.2017 14:23
    0 | 0
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