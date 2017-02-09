С начала текущего года в Твери произошло 9 ДТП с участием маршрутных такси, в которых 1 человек погиб и 21 получили травмы. Так, например, 25 января, около 09.00 час. на пр-те Чайковского водитель, управляя маршрутным такси №28, не учел дорожные и метеорологические условия и врезался в остановившийся на запрещающий сигнал светофора автобус №107. В результате ДТП 5 пассажиров маршрутного такси были доставлены в больницу.

31 января, около 18.00 на ул. Орджоникидзе водитель маршрутного такси №27 сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пенсионерка в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение, впоследствии скончалась. Кроме того, в маршрутном такси упал пассажир, который понадобилась медпомощь.

6 февраля, около 12.00 на Комсомольском пр-те водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с маршрутным такси. В результате столкновения в салоне автобуса упала женщина, которую госпитализировали.



Сотрудники ГИБДД отмечают низкую дисциплину и слабую профессиональную подготовку водителей.

Каждый месяц в Твери проходит профилактическое мероприятие «Маршрутное такси»: инспекторы ГИБДД контролируют техническое состояние маршруток при выпуске их на линию, ведут скрытое наблюдение за тем, как водители соблюдают ПДД, проверяют наличие путевой документации. При выявлении правонарушений составляют административные протоколы как на водителей маршрутных транспортных средств, так и на должностных лиц.

Если пассажир упал в салоне и получил травмы, необходимо немедленно сообщить о случившемся водителю. Важно запомнить данные владельца маршрутного такси, которые расположены в салоне, марку и гос. номер автомобиля. Информацию необходимо передавать по телефонам дежурной части ГИБДД 58-04-00, 58-59-00 или 02.